Altro che Gamescom, ASUS fa la sua fiera e c'è anche Rovazzi

Siamo stati all’evento "Ahead of the Game" di ASUS a Colonia in concomitanza con il Gamescom 2024, fuori dal Gamescom 2024

Citando in parte il buon Mariano di Boris, essere a Gamescom non significa essere "fisicamente" al Gamescom (a proposito, avete già visto le novità di NVIDIA?). ASUS infatti era sì, a Colonia in Germania, dove appunto si tiene la più grande fiera europea dedicata ai videogiochi, ma i suoi prodotti non si trovavano appunto fisicamente lì, bensì in un apposito spazio, l'E-Werk di Colonia. Si tratta di un locale di musica dal vivo che ASUS ha trasformato per ospitare non solo la sua conferenza, ma anche un vero e proprio party per celebrare la presentazione delle periferiche, molte delle quali non hanno ancora una data di lancio. Siamo stati lì e, appena messo piede nell'E-Werk, siamo stati accolti da un gioco di luci e colori fenomenale. Del resto, il locale stesso è una sorta di discoteca, ma ASUS ha saputo personalizzarlo con la sua direzione artistica, richiamando i colori sgargianti dei LED, simbolo per eccellenza del mondo gaming. L'atmosfera era elettrizzante, un mix perfetto tra l'anima vivace dell'evento e l'estetica tecnologica di ASUS.

Tra gli invitati c'era anche il buon Fabio Rovazzi, che ha dimostrato di essere più che ferrato in materia di gaming, contribuendo a rendere la serata ancora più memorabile. Insomma, è stata un'occasione unica per dare un primo sguardo a prodotti come le nuove schede madri con installazione semplificata, l'inedito sistema di dissipazione ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme, il primo monitor 1440p a 480 Hz e molto altro. Andiamo a vedere tutte le novità!

Schede Madri

La prima cosa che ha attirato la mia attenzione è stata la presentazione delle nuove schede madri X870E / X870, progettate per sfruttare al massimo i nuovi processori AMD Ryzen Serie 9000 basati su architettura Zen 5. Questa gamma offre modelli adatti a varie esigenze, con opzioni che spaziano dalla potente ROG Crosshair X870E Hero, alle versioni ROG Strix X870E-E Gaming WiFi, ROG Strix X870-F Gaming WiFi, ROG Strix X870-A Gaming WiFi in finitura bianca, fino alla compatta mini-ITX ROG Strix X870-I Gaming WiFi. Completano l'offerta le schede TUF Gaming X870-Plus WiFi, Prime X870-P WiFi e la ProArt X870E-Creator WiFi. Ogni modello mette sul piatto soluzioni innovative per l'ottimizzazione delle prestazioni, rendendo l'installazione e la gestione del sistema un gioco da ragazzi: per dire, installare l'SSD M2 è questione di pochissimi secondi, poiché vi è un comodissimo aggancio per sganciare o agganciare il dispositivo. È chiaro che ASUS ha pensato a qualsiasi tipo di utente, con l'obiettivo di portare l'assemblaggio alla portata di tutti. Le tecnologie AI integrate nei modelli ROG, ROG Strix, TUF Gaming e Pro Art consentono poi di spingere al massimo le performance della CPU, monitorando in tempo reale l'efficienza del raffreddamento. Ecco ulteriori dettagli dal comunicato stampa: I modelli ROG e ROG Strix includono funzionalità come il Core Flex e gli switch OC dinamici, ideali per gestire carichi di lavoro variabili. La tecnologia NitroPath DRAM, presente su ROG Crosshair X870E Hero e ROG Strix X870E-E WiFi, garantisce stabilità e potenzia le prestazioni grazie all'ottimizzazione del segnale DRAM. Tutti i modelli supportano ASUS Enhanced Memory Profile (AMP) per un'ottimizzazione della memoria, e offrono connettività avanzata con USB 4, PCIe 5.0 e WiFi 7. L'AI Cooling II, disponibile su tutta la linea, assicura un raffreddamento efficiente e silenzioso, mentre l'AI Networking II, con funzioni specifiche per gaming e creazione di contenuti, ottimizza la rete per ogni utilizzo. Con WiFi 7 e l'antenna ASUS WiFi Q-Antenna, queste schede offrono una connessione stabile e potente.

Dissipatori

Non si può parlare di prestazioni senza menzionare il nuovo dissipatore ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme con la nuova ventola ROG Daisy-Chainable. Abbiamo visto un po' da vicino il suo display LCD personalizzabile e testare con mano la sua efficienza nel raffreddamento, che promette di mantenere le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense ed estreme.

Periferiche ROG: mouse, tastiere e cuffie

Passando alle periferiche, ASUS ha svelato una gamma di dispositivi per il gaming competitivo. Vi anticipiamo che l'uscita di questi prodotti non è ancora stata svelata, ma i PR ci hanno confermato che dovrebbero uscire tra la fine del 2024 e un generico 2025.

ROG Falchion Ace HFX

La ROG Falchion Ace HFX è una tastiera analogica compatta con layout al 65%, integrato in una struttura del 60%. Dotata di switch magnetici ROG HFX di alta qualità, la tastiera offre una sensazione solida e un punto di attuazione personalizzabile da 0,1 a 4,0 mm: la risposta, insomma, è immediata. La funzione Rapid Trigger assicura tempi di reazione e ripetizione dei tasti ottimali, mentre la modalità Speed Tap prioritizza l'ultimo input, migliorando la precisione nei giochi FPS, con un polling rate di 8000 Hz ed un tempo di risposta di 0,125 ms. Un sistema di smorzamento a cinque strati e un gasket mount in silicone riducono i rumori di digitazione, offrendo un'esperienza di scrittura eccezionale, nonostante non sia pensata per la produttività. La tastiera è inoltre dotata di un pulsante multifunzione e di un pannello touch interattivo per regolare le impostazioni, mentre la doppia porta USB-C facilita la connessione a più dispositivi, mantenendo l'area di lavoro ordinata.

ROG Strix Scope II 96 RX Wireless

La ROG Strix Scope II 96 RX Wireless combina un layout al 96% con dimensioni compatte, mantenendo tutti i tasti funzione e numerici, ma risultando solo leggermente più larga di una tastiera TKL standard. Gli switch ottici ROG RX, pre-lubrificati, mirano ad una pressione dei tasti costante e senza ritardo. La tastiera è equipaggiata con tasti aggiuntivi rivestiti in ABS con finitura UV e supporta il ROG Polling Rate Booster, raggiungendo un polling rate di 8000 Hz. La connessione tri-mode permette di collegare fino a tre dispositivi via Bluetooth, utilizzare la connessione wireless a 2,4 GHz con tecnologia ROG SpeedNova o tramite cavo USB. Altre caratteristiche includono tasti rapidi per Xbox Game Bar, una multi-rotella per controlli intuitivi ed un design ergonomico con poggiapolsi rimovibile, insieme a tre posizioni di inclinazione.

ROG Harpe Ace Mini

Il ROG Harpe Ace Mini è una versione compatta del mouse da gaming Harpe Ace, con un design semi-simmetrico che si adatta a diverse dimensioni di mani e stili di presa. Realizzato in un innovativo materiale di nylon a base biologica, pesa solo 49 grammi. Il mouse è dotato di un sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42.000 dpi, che promette un tracciamento preciso su quasi tutte le superfici, e di switch ROG Micro Switch con una durata di 100 milioni di clic. La tecnologia wireless ROG SpeedNova vanta una connessione affidabile e veloce, anche in ambienti difficili. Il mouse è compatibile con il ROG Polling Rate Booster, che gli permette di raggiungere un polling rate di 8000 Hz sia in modalità wireless che cablata, una valore davvero notevole. Il ROG Omni Receiver poi consente di collegare simultaneamente mouse e tastiera, mentre i piedini in PTFE e i grip antiscivolo ROG migliorano ulteriormente l'esperienza d'uso. È stata anche presentata la versione Moonlight White del mouse da gaming ROG Strix Impact III Wireless, che offre connessione wireless ultraveloce a 2,4 GHz e associazione via Bluetooth con fino a tre dispositivi. La batteria assicura fino a 618 ore di autonomia in Bluetooth e 450 ore in modalità RF a 2,4 GHz, mentre i Push-Fit Switch Sockets permettono di personalizzare la forza del clic sostituendo gli switch meccanici.

ROG Pelta

Fonte: ROG Pelta

Infine, per quanto riguarda l'audio, il nuovo headset ROG Pelta offre connettività tri-mode ed è progettato per offrire comfort e prestazioni a tutti i gamer. Con un design leggero e padiglioni ovali con controlli integrati, il Pelta vanta un'esperienza confortevole anche durante lunghe sessioni di gioco. Il merito è dell'archetto regolabile in tessuto traspirante che riduce la pressione, mentre la connettività Bluetooth, RF a 2,4 GHz con ROG SpeedNova, e USB-C assicurano compatibilità con varie piattaforme. Gli altoparlanti con driver da 50 mm placcati in titanio promettono un suono ricco e dettagliato, con il microfono a banda super larga da 10 mm che garantisce comunicazioni vocali chiare. Con un'autonomia di 60 ore e la ricarica rapida che fornisce fino a 3 ore di utilizzo con soli 15 minuti di carica, il ROG Pelta sembra essere il culmine tra gli headset dell'azienda.

Monitor OLED

Notevoli i due nuovi monitor gaming OLED QHD da 26,5 pollici, progettati per offrire un'esperienza di gioco estremamente fluida e immersiva, grazie a frequenze di aggiornamento mai viste prima. Il ROG Swift OLED PG27AQDP è il primo monitor OLED al mondo con risoluzione 1440p e refresh rate di 480 Hz, dotato di un pannello da 26,5 pollici con superficie anti-riflesso, porte DisplayPort 1.4 (DSC) e HDMI 2.1. Questo modello integra la tecnologia ROG AI Assistant, che include funzionalità come AI Shadow Boost, AI Crosshair, AI Visual, AI Sniper e MOBA Map Helper, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco. Dall'altra parte, il ROG Strix OLED XG27ACDNG è un monitor gaming QD-OLED da 26,5 pollici con un refresh rate di 360 Hz, anch'esso con pannello anti-riflesso, DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1 e una porta USB-C con Power Delivery da 90W. Entrambi i modelli offrono un tempo di risposta GTG di 0,03 ms, garantendo immagini estremamente fluide e veloci, oltre che personalizzabili nella temperatura del colore. In più, i monitor includono la tecnologia esclusiva ROG OLED Anti-flicker, che riduce il tremolio durante i cambiamenti della frequenza di aggiornamento, e la tecnologia Extreme Low Motion Blur (ELMB), che offre movimenti più nitidi e chiari nei giochi più frenetici. Mentre osservavo una demo, in particolare dello Swift OLED a 480 Hz, mi sono reso conto di quanto un display come questo possa davvero migliorare l'esperienza di gioco in abbinata alle tecnologie NVIDIA, riducendo al minimo il motion blur e rendendo ogni movimento estremamente nitido. A seguire trovate ulteriori dettagli interessanti dal comunicato stampa: Oltre alla garanzia di tre anni, entrambi i monitor sono dotati della nuova tecnologia OLED Care+, che fornisce le più recenti ed evolute impostazioni per pannelli OLED regolabili dagli utenti, inclusi il rilevamento della barra delle applicazioni, il controllo della riduzione della luminosità esterna e il controllo della riduzione globale della luminosità per proteggere lo schermo. Inoltre, i monitor sono dotati di DisplayWidget Center per una facile regolazione delle impostazioni OLED e delle nuove impostazioni AI Visual. Il dispositivo consente anche di regolare le impostazioni senza utilizzare il menu OSD, creare profili personalizzati e shortcut da tastiera per un rapido accesso alle impostazioni preferite e per ottimizzare il display in base al contenuto. Con App Tweaker, inoltre, gli utenti possono definire modalità di visualizzazione per applicazioni specifiche.

Router

Sono stati svelati nuovi prodotti dotati dello standard WiFi 7, ideali per garantire un'esperienza di gioco online o su cloud senza precedenti, grazie a velocità elevate e latenza ridotta al minimo. Il router gaming ROG Rapture GT-BE19000 offre WiFi 7 ultrarapido, con canali da 320 MHz e tecnologia 4K-QAM nella banda a 6 GHz, raggiungendo velocità fino a 19 Gbps. Questo router offre opzioni WAN versatili, inclusi il rilevamento AI WAN su porte da 2,5 Gbps o 10 Gbps, oltre al supporto per il tethering mobile 4G LTE e 5G tramite USB. Con la funzione Guest Network Pro, è possibile gestire fino a cinque SSID, configurare dispositivi IoT, e impostare VPN e parental control. La modalità Gaming Network, inclusa in Guest Network Pro, ottimizza l'esperienza di gioco con un SSID dedicato. La tecnologia Triple-Level Game Acceleration dà priorità ai pacchetti di dati di gioco, migliorando la trasmissione dal dispositivo al server di gioco. Le antenne esterne dual-feed offrono una copertura aumentata del 25% e migliorano la potenza del segnale, con AiProtection Pro per una sicurezza avanzata. L'ASUS RT-BE86U è un router WiFi 7 di ultima generazione, capace di raggiungere velocità dual-band fino a 6800 Mbps grazie a Multi-link Operation e 4K-QAM. Dotato di una porta Ethernet da 10 Gbps e quattro porte da 2,5 Gbps, offre velocità combinate via cavo fino a 20 Gbps e varie opzioni WAN, tra cui il rilevamento AI WAN e il tethering mobile 4G LTE/5G. Il potente processore quad-core da 2,6 GHz garantisce un'efficienza incrementata del 30%, ideale per gestire applicazioni ad alta intensità. Il router include tecnologie avanzate come Guest Network Pro, Mobile Game Mode, e AiProtection Pro per una navigazione sicura, oltre a Smart AiMesh, supportata da MLO, AI e tecnologia Broadcom SmartHaul, per un'estensione della rete ottimale in tutta la casa. Infine, l'adattatore ROG USB-BE92 consente di aggiornare PC o laptop con il supporto per WiFi 7, offrendo velocità fino a 6500 Mbps. Grazie alla potente banda a 6 GHz, riduce la congestione e le interferenze, garantendo prestazioni 3,6 volte superiori rispetto al WiFi 6. Il dispositivo supporta la sicurezza WPA3 e il design plug-and-play assicura ampia compatibilità con Windows 10/11 e macOS, con connessioni USB Type-A e USB-C.

Alimentatori

Durante l'evento, sono stati presentati anche due alimentatori già annunciati in precedenza, ma sviscerati più nel dettaglio durante lo showcase. Il ROG Thor 1200W Platinum III è un alimentatore caratterizzato da alta efficienza grazie all'integrazione di un MOSFET in GaN. Un display OLED magnetico consente di monitorare in tempo reale i consumi, mentre il sensore di tensione GPU-First e lo stabilizzatore di tensione intelligente assicurano prestazioni solide, ideali per l'overclocking grazie alla modalità TURBO e al sistema di raffreddamento avanzato con dissipatori ROG. Inoltre, offre una compatibilità completa con schede PCIe 5.0 e ATX 3.1, una certificazione 80 PLUS Platinum e una garanzia di 10 anni. Il ROG Strix 1000W Platinum, anch'esso dotato di MOSFET in GaN per una maggiore efficienza energetica, include uno stabilizzatore di tensione GPU-Firste un sistema di raffreddamento ROG che mantiene basse le temperature e riduce il rumore. Grazie ai cuscinetti a doppia sfera, la durata del dispositivo è aumentata, mentre la tecnologia 0dB garantisce un funzionamento silenzioso. Anche questo alimentatore è completamente compatibile con schede PCIe 5.0 e ATX 3.1, ha una certificazione 80 PLUS Platinum e viene fornito con una garanzia di 10 anni.

ASUS AirVision M1

Ho avuto l'opportunità di provare gli occhiali AR ASUS AirVision M1 durante l'evento, e ne sono rimasto davvero affascinato. Dotati di display Micro OLED FHD (1920 x 1080 pixel) con certificazione TUV per la luce blu, mettono in campo un'esperienza visiva più sorprendente di quello che immaginavo, nonostante il campo visivo non sia enorme. Li ho collegati a un PC Windows tramite la porta USB-C con DisplayPort e ho potuto navigare agevolmente tra più schede virtuali, oltre a sperimentare una sessione di gioco con la nuova Rog Ally X su Forza Horizon 5. Ci sono anche gli altoparlanti integrati con cancellazione del rumore. Chiaramente un utilizzo più approfondito potrebbe fare la differenza sull'effettiva efficace di questi ASUS AirVision M1, ma sono sicuramente un prodotto da tenere d'occhio.

Uscita e Prezzi

ASUS non ha fornito date esatte per la disponibilità della maggior parte dei prodotti presentati, ma ha svelato che saranno pubblicati tra il 2024 e il 2025. Conosciamo però il prezzo del monitor a 480 Hz: il ROG Swift OLED PG27AQDP sarà venduto a 1.099€, sebbene la data di lancio non sia stata ancora specificata. In basso vi lasciamo una galleria con tutte le foto scattate all'evento: buona visione!

