Grazie ad ASUS, non dovrete dire addio ai mini computer NUC

Inutile negarlo, i mini computer NUC (Next Unit of Computing) di Intel hanno sempre avuto un fascino particolare, non solo per il fatto di essere estremamente compatti ma comunque potenti senza rinunciare alla possibilità di aggiornamenti, ma anche per l'aspetto della serie Extreme dedicata al gaming, molto apprezzata dai videogiocatori.

Quando Intel, pochi giorni fa, ha annunciato che non avrebbe più prodotto questi computer, ha comunque rassicurato i fan che la linea non sarebbe morta, e infatti oggi arriva l'annuncio che ASUS subentrerà nel supporto e nella produzione di attuali e futuri modelli.

Secondo quanto riportato, il produttore di Taipei riceverà una licenza non esclusiva per i progetti di prodotti NUC di Intel, che consentirà di produrre e vendere sistemi NUC dalla 10a alla 13a generazione e persino sviluppare progetti futuri basati sui prossimi chip di Intel.

ASUS creerà una sezione apposita, chiamata ASUS NUC business unit, che consentirà all'azienda di fornire continuità al prodotto e supporto per i clienti dei sistemi Intel NUC.

Sam Gao, direttore generale di Intel Client Platform Solutions, afferma che la priorità della sua azienda è "garantire una transizione graduale per i nostri clienti e partner", per consentire "ai partner dell'ecosistema di continuare l'innovazione e la crescita dei prodotti dei sistemi NUC".

Ma c'è ancora spazio per questi dispositivi? All'inizio parlavamo di fascino, e sicuramente i NUC si sono sempre distinti in questo senso, ma nonostante la potenza non sono esenti da throttling, proprio per le ridotte dimensioni.

In ogni caso, ASUS scommette di poter iniettare la propria esperienza per ridar vita al prodotto, e visto che la licenza non è concessa in esclusiva, non è detto che in futuro altri produttori di PC non si accordino con Intel per la concessione delle licenze. A tutto vantaggio degli utenti.