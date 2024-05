Ancora poche ore e Asus svelerà la versione aggiornata di ROG Ally

Le console portatili, soprattutto negli ultimi tempi, stanno conquistando sempre di più gli utenti. Tra i dispositivi più utilizzati, sicuramente rientra la ROG Ally, lanciata da ASUS lo scorso anno. A questo proposito, l'azienda pare orientata a non perdere tempo, lanciando prossimamente la nuova generazione.

In particolare, ASUS ha programmato una live su YouTube per oggi, 9 maggio, a partire dalle ore 21:00. Il titolo della live è piuttosto chiaro: "Il prossimo ROG Ally sta arrivando". Ulteriori informazioni non sono disponibili, dunque pare certo che occorrerà attendere fino a stasera per scoprire quali novità abbia in serbo l'azienda.

Tuttavia, grazie ad alcune indiscrezioni trapelate recentemente, sembrerebbe che Asus lancerà una versione nera della sua console, con qualche ritocco al design e ad alcune componenti interne. Nello specifico, il nuovo modello potrebbe aver superato la criticità legata al letto di schede microSD nonché offrire una batteria più capiente. Il processore, invece, dovrebbe essere lo stesso della versione precedente, ovvero l'AMD Ryzen Z1.