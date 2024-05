Asus ROG Ally X non sarà una console innovativa, ma potrebbe risolvere un problema

Il mercato delle console portatili ha visto un'espansione grandiosa negli ultimi anni, in cui abbiamo visto l'entrata di brand di rilievo, come Asus con la sua ROG Ally nel giugno 2023. A un anno di distanza Asus è pronta a svelare il nuovo modello, la ROG Ally X, come annunciato su YouTube, ma non avrebbe svelato le specifiche tecniche prima del 2 giugno.

Invece, Videocardz ha riportato in esclusiva le specifiche della nuova console di Asus, che non prevedono grandissime novità, ma che vanno a risolvere quelle criticità che erano state rilevate nel corso dell'utilizzo della ROG Ally, come la batteria e il sistema di raffreddamento.

Infatti, stando a quanto emerso, ci sono molti punti in comune tra ROG Ally e ROG Ally X, come il processore, la scheda grafica, lo schermo e la connettività, che rimangono inalterati.