Un tappetino mouse in vetro da 120€?! Pensavo ASUS fosse impazzita, finché non l'ho provato

No, ASUS non è impazzita . Bisogna dire che al celebre marchio taiwanese piace particolarmente sperimentare: basta vedere i suoi case roboanti , i laptop gaming con doppio schermo , i PSU per PC dotati di display o i mouse con levetta analogica . Non c'è quindi da meravigliarsi dell'arrivo sul mercato di un tappetino per il mouse in vetro temperato. Stavolta però c'è da ammettere che ASUS non è stata la prima ad arrivare sul mercato con questo genere di prodotto, ma avendoci dato l'opportunità di provarlo è il primo su cui metto effettivamente le mani.

Per la precisione è realizzato in vetro temperato 9H , ed è quindi infrangibile anche in caso di cadute da un metro di altezza. Mettiamola così: mi fido sulla parola. Visto il prezzo non ho certo voglia di sfasciarlo sul pavimento! Sopra il vetro c'è un coating che lo rende anche resistente ai graffi e all'usura, e sempre grazie a questo rivestimento è anche facile pulirlo da sporco e macchie.

Ma che senso ha usare il vetro? La superficie, trattata con l'apposito coating, permette uno scorrimento ultraveloce del mouse, a patto che il dispositivo usato abbia piedini in PTFE (quindi un po' tutti gli ultimi modelli). Sì perché se bazzicate il mondo dei mouse gaming saprete anche meglio di me che ci sono anche piedini in vetro temperato. Ecco, vetro temperato su vetro temperato non è il caso.

Ok tutto molto bello, ma questo è appunto quello che dice ASUS sul sito ufficiale. Siamo alla stregua di "Oste, com'è il vino?". Come si comporta all'atto pratico? Dispiace deludere gli scettici, ma è una vera bomba . O meglio, in combinazione con un mouse super leggero come il ROG Harper Ace di ASUS è davvero incredibile, ma in realtà se la cava bene anche con modelli più pesanti, riducendo di fatto la forza necessaria a metterli in movimento.

Ci sono però delle cose che non capisco. Perché farlo così grande? È la stessa pagina ufficiale del prodotto a dire che i movimenti sono più precisi. Potete con i giusti DPI fare movimenti brevi e precisi, senza dovervi prodigare in falcate inutilmente dispendiose in termini di energia, e il tappetino vi aiuterà proponendovi quanto meno attrito possibile. Se scegliete un mouse leggero e ci abbinate il Moonstone Ace basterà letteralmente "guardare male" la periferica per farla muovere, come per magia. Nulla vieta di ridurre quasi al minimo i DPI e fare movimenti larghi, ma ha più senso usare valori intermedi e imparare a fare scatti brevi e precisi, senza perdita di tempo.

E comunque in entrambi i casi non userete nemmeno la metà della superficie che il tappetino in vetro vi mette a disposizione. Pensate che la maggior parte del tempo l'ho usato orientandolo in verticale (dal lato più corto quindi), un po' per mancanza di spazio, un po' per evitare di tenere il mouse troppo lontano dalla tastiera. Che poi ASUS in una delle sue immagini lo mostra a fianco di una Falchion, una tastiera 65% pensata appositamente per ridurre la distanza tra le mani mentre si usano mouse e tastiera. Direte voi: metto la tastiera accanto al tappetino e uso il mouse nella parte sinistra. Sì, ok, ma si torna punto e a capo. Cosa me ne faccio di tutto quello spazio?