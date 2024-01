ASUS ROG Phone 8 Pro: svelato il design in questi render ad alta risoluzione

Questo mese di gennaio si prospetta carico di nuovi smartphone in arrivo , con Asus pronta ad essere protagonista nella fascia dei dispositivi dedicati al gaming ( qui la nostra classifica aggiornata mensilmente con i migliori smartphone pensati per giocare ). Infatti, dopo l'ottimo ROG Phone 7 , la casa di Taipei è pronta a tornare sul mercato con la nuova serie 8, composta dall' ASUS ROG Phone 8 e ROG Phone 8 Pro .

L'ASUS ROG Phone 8 Pro si presenta con un design quasi uguale alla versione non Pro, mostrando le medesime forme squadrate con angoli leggermente arrotondati e un nuovo blocco per le fotocamere con tre sensori al suo interno. La differenza evidente risiede nelle luci sul retro del dispositivo: infatti l'8 Pro avrà dei particolari puntini LED programmabili (tipici dei prodotti top di gamma ASUS) a differenza delle ''classiche'' luci RGB presenti sul modello standard.

Il display montato sul dispositivo è piatto e racchiude la fotocamera frontale posizionata centralmente. Lungo il frame laterale vengono evidenziati il tasto di accensione e i bilancieri del volume a destra, mentre sul lato sinistro spicca un'ulteriore porta USB di tipo C. Infine, nella parte inferiore dello smartphone, sono presenti: il jack per le cuffie, la porta USB di tipo C, gli altoparlanti e lo slot per la SIM. Di seguito trovate la scheda tecnica con le specifiche note del dispositivo e la galleria con tutte le immagini trapelate.