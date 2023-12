ASUS ROG Phone 8 si fa in due e corregge i difetti dei predecessori: ecco le specifiche complete.

Se vi dicono ASUS ROG Phone pensate immediatamente a un telefono da gaming caratterizzato da estrema potenza, un design che certo non passa inosservato e un comparto fotografico non eccezionale. È sempre stato così, come dimostrato dall'ultimo, ottimo ASUS ROG Phone 7, e la casa di Taipei ha sempre usato queste caratteristiche per distinguersi nel mercato. Ma a quanto pare quest'anno ASUS ha deciso di cambiare tutto e tornare al tavolo di progettazione: via lo stile da gamer incallito, fotocamere migliori e, già che c'era, due versioni, una semplice e una Pro. Stiamo parlando dei nuovi ASUS ROG Phone 8 e ROG Phone 8 Pro, di cui, grazie al sito Windows Report, sono apparse i primi render e le specifiche complete. Il design è la prima cosa che salta all'occhio, e lo avevamo già intravisto nei leak dei giorni scorsi. I nuovi ROG Phone sembrano telefoni "normali" e, a rischio di perdere qualche punto lato ergonomia durante i giochi, non si distinguono più per i dettagli estremi dei predecessori. Certo resta il logo RGB sul retro, ma rispetto al passato è decisamente elegante. Il blocco fotocamere è notevolmente cambiato, e ora ha più spazio, segno che le fotocamere sono migliorate (ma anche che c'è una peggiore ergonomia per usarlo come console). Sempre sul retro troviamo un design a due tonalità di colore che richiamano il ROG Phone 7, ma con finiture diverse tra il modello "liscio" e il Pro. Il primo sembra avere una finitura opaca, mentre il secondo una più lucida.

A sinistra, ROG Phone 8, a destra ROG Phone 8 Pro, che si distingue per l'obiettivo zoom e una finitura diversa. Fonte: Windows Report

Quindi il primo "problema" per una maggiore diffusione dei nuovi ROG Phone, il design, è stato risolto. Ma la qualità fotografica? Passiamo alla parte più succosa, le specifiche, non complete ma che rivelano come ASUS abbia migliorato anche questo aspetto, pur senza rinunciare alla potenza. Schermo: ROG Phone 8: 6.78" FHD+ SAMSUNG Flexible AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus 2 ROG Phone 8 Pro: 6.78" FHD+ SAMSUNG Flexible AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus 2, HDR10 support, LTPO 1~120Hz refresh rate up to 165Hz

Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, SM8650, CPU Octa-core fino a 3,3 GHz

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, SM8650, CPU Octa-core fino a 3,3 GHz GPU: Qualcomm Adreno 750

Qualcomm Adreno 750 RAM: ROG Phone 8: 12 GB LPDDR5X ROG Phone 8 Pro: 16 / 24 GB LPDDR5X

Archiviazione: ROG Phone 8: 256 GB UFS4.0 ROG Phone 8 Pro: 512 GB / 1 TB UFS4.0

Fotocamere posteriori (ROG Phone 8 Pro, ROG Phone 8 dati non disponibili) Principale: Sony IMX890 da 50 MP Ultrawide: 13 MP Zoom: 32 MP con zoom ottico 3X

(ROG Phone 8 Pro, ROG Phone 8 dati non disponibili) Fotocamera anteriore : 32 MP (ROG Phone 8 Pro, ROG Phone 8 dati non disponibili)

: 32 MP (ROG Phone 8 Pro, ROG Phone 8 dati non disponibili) Audio: Sistema di altoparlanti a 5 magneti, jack da 3,5 mm, audio ad alta risoluzione, Dirac Virtuo per cuffie

Sistema di altoparlanti a 5 magneti, jack da 3,5 mm, audio ad alta risoluzione, Dirac Virtuo per cuffie Classificazione: IP68

IP68 Connettività: WiFi 6/6E (802.11 be/ax/ac/a/b/g/n), Bluetooth 5.3, NFC

WiFi 6/6E (802.11 be/ax/ac/a/b/g/n), Bluetooth 5.3, NFC Dimensioni: 163,8 x 76,8 x 8,9 mm (ROG Phone 8 Pro, ROG Phone 8 dati non disponibili)

163,8 x 76,8 x 8,9 mm (ROG Phone 8 Pro, ROG Phone 8 dati non disponibili) Peso: 225g (ROG Phone 8 Pro, ROG Phone 8 dati non disponibili)

225g (ROG Phone 8 Pro, ROG Phone 8 dati non disponibili) Sistema operativo : Android 14 con interfaccia utente ROG

: Android 14 con interfaccia utente ROG Batteria: 5.500 mAh, ricarica rapida 5.0 e ricarica PD

5.500 mAh, ricarica rapida 5.0 e ricarica PD Design: Colore "Rebel Grey" Le specifiche sembrano promettere estremamente bene, e tra queste spicca la luminosità di picco di 2500 nit (non sappiamo se riservata al Pro, ma probabilmente sì). Purtroppo non ci sono dati riguardanti il comparto fotocamere di ROG Phone 8, ma confrontando le immagini dei due telefoni possiamo immaginare che l'unica differenza sia nello zoom, riservato al Pro e che nel modello liscio sarà sostituito dal solito inutile sensore di profondità. Ma non sarebbe un ROG Phone senza accessori, giusto? Ecco che Windows Report ha le immagini complete di questo fondamentale aspetto del telefono. Cominciamo dalla cover DEVILCASE, pensata per collegare l'AeroActive Cooler X. Per chi non lo ricordasse, l'AeroActive Cooler è l'accessorio pensato per raffreddare lo smartphone durante le lunghe sessioni di gioco. Quando non dovete usarlo, potete attaccare la piastra posteriore trasparente e vedere ancora il LED RGB, piastra che potrete sostituire con l'accessorio in caso di necessità.

DEVILCASE con piastra trasparente rimovibile: a sinistra montata sul telefono e a destra da sola. Fonte: Windows Report

L'Active Cooler in sé non sembra cambiato molto rispetto all'anno scorso: potete sempre collegarlo tramite porta USB-C e usarlo come supporto da tavolo per il telefono.

Active Cooler X. Fonte: Windows Report

Inoltre il telefono sarà dotato anche di una cover in TPU, che offre una protezione antibatterica e richiama la destinazione d'uso del telefono con una vistosa scritta ROG.

Cover in TPU. Fonte: Windows Report