ASUS presenta i nuovi ROG Strix e Zephyrus: preferite un design da urlo o un display a 18 pollici mini LED?

Il CES è il momento ideale per ASUS per presentare i suoi nuovi prodotti dedicati al gaming, e il produttore di Taipei non delude, lanciando i portatili serie ROG Strix, tra cui troviamo ROG Strix SCAR 18, il primo portatile da 18 pollici ROG con display mini LED, e gli Zephyrus G14 e G16 caratterizzati da display OLED ROG Nebula e un nuovo design del telaio.

Ansiamo a scoprirli