ASUS ha pronto il controller adatto per il nuovo ROG Phone 8 (e non solo)

I nuovi ROG Phone 8 avrannno un aspetto più "civile" che li identificherà meno chiaramente come smartphone da gaming , ma questo non vuol dire che ASUS abbia rinunciato a renderli delle console portatili.

Come nella versione precedente, troviamo tutti i tasti di controllo di cui potete aver bisogno, con trigger analogici e joystick ALPS.

Il controller, dotato di impugnature estensibili, può essere trasformato in varie modalità e adattarsi allo schermo di un telefono qualsiasi (non esclusivamente ROG Phone 8) o di renderlo un controller perfetto per ogni situazione e dispositivo. E quando siete in movimento, vi basta ripiegarlo per riporlo comodamente nella tasca di uno zaino o di una giacca.

Il nuovo Tessen Mobile Controller può essere collegato al telefono attraverso la sua presa USB-C, che consente una latenza quasi zero, mentre la batteria dovrebbe essere in linea con quella del ROG Kunai 3 Gamepad, quindi circa 6 ore in modalità wireless.

In queste immagini lo vediamo solo in nero, una colorazione che evidenzia bene le strisce di LED, ma dovrebbe uscire in diverse versioni a colori. Per quanto riguarda la data di uscita, dovrebbe arrivare nel corso del 2024 (non è trapelata una data precisa) mentre per il prezzo si parla di una cifra tra i 139 e i 159 dollari.