Il primo Copilot+ PC di ASUS è qui: Vivobook S 15 si prepara a sfidare i MacBook Air con il suo Snapdragon X Elite

I primi portatili con Snapdragon X Elite stanno sbarcando in Italia, e ASUS non poteva certo non proporre la propria visione. Ecco quindi ASUS Vivobook S 15, il primo Copilot+ PC del produttore taiwanese, un laptop elegante dotato di hardware davvero niente male. Vediamo insieme cosa ha da offrire.

Caratteristiche tecniche

Partiamo dalla scheda tecnica. Il fatto che abbia un SoC Snapdragon X Elite non deve farvi pensare che ASUS non abbia posto attenzione anche sugli altri componenti. Va bene avere un processore con NPU dedicata, visto che stiamo comunque parlando di un Copilot+ PC, ma servono anche RAM, memoria interna e tante altre caratteristiche per poterlo usare al meglio. Vediamo insieme la sua dotazione:

Schermo : OLED da 15,6" 3K (2.880 x 1.620 pixel), rapporto 16:10, 120 Hz, tempo di risposta 0,2 ms, HDR, 600 nit luminosità max, DCI-P3 100%

: OLED da 15,6" 3K (2.880 x 1.620 pixel), rapporto 16:10, 120 Hz, tempo di risposta 0,2 ms, HDR, 600 nit luminosità max, DCI-P3 100% Processore : Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100, processo costruttivo a 4 nm, TDP 45W CPU: 12 core max 3,4 GHz GPU: Qualcomm Adreno da 3,8 TFLOPs NPU: 45 TOPs

: Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100, processo costruttivo a 4 nm, TDP 45W RAM : 16 GB LPDDR5X

: 16 GB LPDDR5X SSD : 1 TB NVMe PCIe 4.0

: 1 TB NVMe PCIe 4.0 Connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Porte : 2x USB Type-C 4.0, 2x USB Type-A 3.2 Gen.2, 1x HDMI 2.1, 1x lettore di microSD, 1x jack audio combo 3,5 mm

: 2x USB Type-C 4.0, 2x USB Type-A 3.2 Gen.2, 1x HDMI 2.1, 1x lettore di microSD, 1x jack audio combo 3,5 mm Tastiera : completa di tastierino numerico, corsa 1,5 mm, retro-illuminazione RGB a zona

: completa di tastierino numerico, corsa 1,5 mm, retro-illuminazione RGB a zona Tastiera : tasti a isola, retroilluminazione RGB, tastierino numerico laterale, corsa tasti 1,5 mm, tasto dedicato Copilot

: tasti a isola, retroilluminazione RGB, tastierino numerico laterale, corsa tasti 1,5 mm, tasto dedicato Copilot Webcam : full HD 1080p, sensore IR per Windows Hello, otturatore per privacy

: full HD 1080p, sensore IR per Windows Hello, otturatore per privacy Audio : speaker stereo Harman/Kardon sul fondo, array di microfoni con cancellazione del rumore di fondo basata su AI

: speaker stereo Harman/Kardon sul fondo, array di microfoni con cancellazione del rumore di fondo basata su AI Batteria : 70Wh a 3 celle

: 70Wh a 3 celle Alimentatore : 90W, Type-C, incluso in confezione

: 90W, Type-C, incluso in confezione Dimensioni : 352,6 x 226,9 x 14,7 mm

: 352,6 x 226,9 x 14,7 mm Peso: 1,42 kg

Ottima dotazione di porte e ottimo anche il display OLED 3K da 15,6". La luminosità di picco non è altissima, ma c'è di peggio. Le dimensioni sono contenute, ma non troppo. Ci sono portatili più leggeri, ma probabilmente ASUS ha optato per avere una maggior dotazione di porte e una tastiera completa di tastierino, visto il target lavorativo del dispositivo.

Per quanto riguarda le performance ci torneremo su con un articolo dedicato. Si comporta più che discretamente con uso base (browser, documenti, contenuti multimediali), ma lo spremeremo meglio nei prossimi giorni. L'obiettivo comunque è quello di agguantare almeno i MacBook Air, non tanto per potenza bruta, ma in quanto a versatilità e batteria, con l'aggiunta di una NPU dedicata per le funzioni IA.

Tasto Copilot+ e funzioni

Come accennato, ASUS Vivobook S 15 è un Copilot+ PC. Lo si nota subito anche grazie al tasto dedicato Copilot, che prende il posto del Ctrl di destra, che richiama il menu contestuale di Copilot di Microsoft. Da qui si ha accesso diretto all'assistente basato su IA di Microsoft, e si possono anche aggiungere plug-in per arricchire l'esperienza. Ma non finisce qui.

Già all'accensione il PC vi accoglie con una serie di tool aggiuntivi. In basso a destra ci sono gli Effetti studio, degli effetti che migliorano la resa della webcam in tempo reale, a prescindere da quale software o strumento usate per le videochiamate. Aprendo Paint sarete accolti da Cocreator, uno strumento fantastico che abbiamo provato con mano che crea immagini basandosi non solo sui vostri prompt, ma anche su quello che disegnate sulla tavola anche in modo stilizzato. Anche l'app Galleria di Windows 11 ha il suo tasto IA per alterare le immagini con stili artistici predefiniti o con prompt digitati dall'utente.

Una delle funzioni migliori a livello professionale è probabilmente Live Captions, ovvero i sottotitoli in tempo reale su qualsiasi contenuto video e audio. Basta appunto che ci sia un flusso audio in riproduzione per visualizzare sottotitoli nella propria lingua. Ci sarebbe anche Auto Super Resolution, la versione Microsoft del DLSS di NVIDIA. Diciamocelo chiaramente: ASUS Vivobook S 15 non è certo un laptop da gioco, ma ci sono alcuni titoli che girano su Snapdragon X su cui dovrebbe funzionare la ASR. Trovate un elenco qui.

Ci sono poi gli strumenti firmati ASUS: StoryCube per la gestione degli asset digitali, in grado di organizzare automaticamente foto e video dell'utente; ASUS Adaptive Dimming per regolare la luminosità dello schermo e altre funzioni in base al rilevamento della presenza; la cancellazione del rumore ASUS AI per riunioni e chiamate.

Disponibilità e prezzo

La versione che si trova su Amazon, che poi è quella che stiamo provando con mano noi, è acquistabile a 1.099€. È dotata di 16 GB di RAM.

C'è anche una versione dotata di 32 GB di RAM acquistabile direttamente sullo store ASUS a 1.399€.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.