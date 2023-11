ASUS presenta la nuova VivoWatch 5 AERO: fa bene alla salute

ASUS non è presente soltanto nel mercato dei PC e notebook e in quello degli smartphone, dove si apprezzare con i suoi Zenfone. L'azienda infatti presenta, non con elevata frequenza, anche dei dispositivi indossabili. E torniamo a parlarne proprio per questo. ASUS ha infatti presentato ufficialmente la nuova VivoWatch 5 AERO. Si tratta di una smartband molto interessante che arriva sul mercato con un particolare focus sulla salute. Andiamo a vedere tutte le specifiche tecniche complete.

ASUS VivoWatch 5 AERO: Caratteristiche Tecniche

Dimensioni : 48,9 x 19,16 x 13,2 mm

: 48,9 x 19,16 x 13,2 mm Peso : 26 grammi

: 26 grammi Display : 0,96" PMOLED

: 0,96" PMOLED Connettività : Bluetooth BLE, Bluetooth 4.2

: Bluetooth BLE, Bluetooth 4.2 Sensori : sensore di gravità, GPS, sensore fotopletismografico (PPG, per rilevare diversi parametri cardiaci senza la necessità di toccare il dispositivo con l'altra mano), sensore ECG

: sensore di gravità, GPS, sensore fotopletismografico (PPG, per rilevare diversi parametri cardiaci senza la necessità di toccare il dispositivo con l'altra mano), sensore ECG Batteria : 7 giorni di autonomia con singola carica

: 7 giorni di autonomia con singola carica Certificazioni: resistenza all'acqua fino a 5 atmosfere Oltre alle specifiche tecniche, è bene sottolineare la particolare propensione al monitoraggio della salute da parte del nuovo dispositivo di ASUS. Questo infatti è dotato sia del sensore ottico PPG, il quale è in grado di rilevare diversi parametri cardiaci, ma anche di un sensore microelettrico ECG. A differenza del PPG, che funziona durante il normale utilizzo quotidiano della smartband, il sensore ECG richiede che vi si poggi il dito dell'altra mano per circa 30 secondi. In questo modo verrà effettuata una misurazione ECG, la quale solitamente fornisce parametri relativi all'attività cardiaca più accurati e più dettagliati di quanto non si riesca a fare con un sensore PPG. Tra i parametri misurabili troviamo la frequenza cardiaca, la SpO2 nel sangue ma anche una visualizzazione grafica della pressione arteriosa o tempo di transito dell'impulso dal polso. Quest'ultima misurazione appare per la prima volta su una smartband commerciale, e potrebbe giocare un ruolo fondamentale per monitorare la salute cardiaca e del sistema cardiovascolare.

Uscita e Prezzo