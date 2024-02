ASUS ZenBook Duo ha due schermi e un senso

Parliamo di un dispositivo dotato di due display OLED da 14", con risoluzione 3K e refresh rate da 120 Hz, legati tra loro da una cerniera che permette di richiuderli a libro. Su uno dei due schermi si può agganciare la tastiera, sottilissima e magnetica, in modo da usare Zenbook Duo come fosse un normalissimo portatile (solo appena più spesso del normale).

La tastiera (dotata di trackpad) può anche essere utilizzata a distanza, via Bluetooth, per sfruttare al meglio i due schermi, che possono essere posizionati sia in orizzontale che in verticale (ruotano e si adattano automaticamente a seconda del posizionamento). Sullo schermo "in basso" è possibile far apparire una tastiera virtuale e vari widget per utilizzarlo come sistema di input, ma è possibile anche rialzarlo (tramite un solido stand sul retro) per usare entrambi i pannelli come monitor.