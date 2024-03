A pochi giorni dall'annuncio, emergono nuovi dettagli su ASUS Zenfone 11 Ultra

Grazie alle anticipazioni del mese scorso, conosciamo quasi tutto del nuovo ASUS Zenfone 11 Ultra, che ora è passato per l'ente certificatore Wireless Power Consortium rivelando il design frontale e alcune caratteristiche interessanti sulla ricarica (se state alla ricerca di un nuovo smartphone Android, non perdetevi le nostre selezioni dei migliori, sia in assoluto che per quanto riguarda la fotocamera o l'autonomia).

Per quanto riguarda il design, possiamo vedere come il nuovo top del marchio di Taiwan (passato dall'ente con il numero di modello AI2401_H) avrà un foro centrale per la fotocamera anteriore e un display piatto con cornici molto ridotte su tutti e quattro i lati. I pulsanti fisici, accensione e bilanciere del volume, saranno posizionati sul lato destro del dispositivo.