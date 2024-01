ASUSTOR annuncia i Drivestor Pro Gen2: supporto al file system Btrfs e prestazioni superiori

ASUSTOR ha ufficializzato la disponibilità dei nuovi Drivestor Pro Gen2, in grado di offrire funzionalità non presenti sui NAS ASUSTOR basati su SoC ARM. In particolare, Drivestor 2 Pro Gen2 (AS3302T v2) e Drivestor 4 Pro Gen2 (AS3304T v2), rispettivamente in grado di accogliere nei loro alloggiamenti fino a 2 e fino a 4 HDD o SSD, sono dotati di una CPU in grado di offrire prestazioni superiori fino al 21% rispetto a quella di precedente generazione, tutto a favore delle velocità di lettura e scrittura dei dati e delle prestazioni delle applicazioni installate sui NAS.

Inoltre, sono dotati di connettività 2,5 Gigabit Ethernet e consentono di effettuare il montaggio e lo smontaggio dei dischi rigidi dalle slitte senza la necessità di utilizzare nessun attrezzo. Tra l'altro, tramite un aggiornamento dell'iGPU integrata, i Drivestor Pro Gen2 garantiscono prestazioni superiori con la transcodifica dei contenuti multimediali.