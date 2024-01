ASUSTOR annuncia il nuovo NAS Drivestor 2 Lite: si punta sul rapporto qualità/prezzo

ASUSTOR ha annunciato la disponibilità di Drivestor 2 Lite, un NAS entry-level a due alloggiamenti, in grado di accogliere hard disk con capacità fino a 22 TB e di offrire il supporto agli snapshot (e a proposito di NAS, ecco la nostra guida su come trasformare un vecchio PC in un media center/NAS. Il nuovo NAS, equipaggiato con una CPU ARM da 1.7 GHZ, consente di effettuare lo streaming video in alta definizione e, più in generale, garantisce eccellenti prestazioni in ambito multimediale.

La presenza di CPU di nuova generazione consente al Drivestor 2 Lite di garantire il supporto anche al file system Btrfs. In tal senso, grazie agli snapshot, sarà possibile recuperare facilmente i file eliminati per sbaglio o le versioni precedenti dei documenti su cui si sta lavorando.