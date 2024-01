Widget At a Glance: l'interfaccia delle impostazioni cambia per tutti

Gli utenti che scelgono di acquistare uno smartphone Android, nello specifico un Google Pixel, lo fanno soprattutto per l'esperienza offerta dal software e per le sue peculiarità. Tra queste troviamo At a Glance, il widget integrato direttamente nel Pixel Launcher (qui le migliori alternative), che ultimamente sta ricevendo diverse attenzioni da parte di Google. Infatti, dopo le recenti conferme sull'aggiunta di informazioni riguardanti i trasporti, l'azienda di Mountain View ha rilasciato l'aggiornamento che riordina la pagina delle impostazioni per il widget. Questa modifica, pensata con lo scopo di semplificare la pagina, era già stata avvistata ad ottobre ma adesso è disponibile per tutti. Vediamo come accedervi.

Innanzitutto bisogna tenere premuto sul widget e cliccare su ''Personalizza'' nel pop-up che comparirà in seguito. Successivamente, nella pagina ''Impostazioni schermata Home'', cliccare sulla rotella delle impostazioni sulla destra. In questo modo si avrà accesso alla pagina ''Riepilogo'', nella quale comparirà in bella vista il nuovo interruttore ''Utilizza Riepilogo''. Subito sotto troveremo le seguenti impostazioni per la personalizzazione: Contenuti sensibili sulla schermata di blocco

Personalizza con i dati delle app

Personalizza utilizzando i dati dell'Account Google

Utilizza la tua attività su Google

Risultati personali dell'assistente

Indirizzo di casa e lavoro

Funzionalità smart di Gmail

Località