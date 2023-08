Nostalgia degli anni '80? Atari e Plaion riportano in vita la console Atari 2600+

PLAION e Atari hanno annunciato che Atari 2600+ - una riproduzione moderna e fedele della console pionieristica apparsa per la prima volta nel 1980 - sarà disponibile in tutto il mondo il 17 novembre 2023. Tra l'altro, è già possibile effettuare il pre-order al prezzo di 119,99 euro. In uscita con dieci dei videogiochi più famosi della storia di Atari, tra cui Adventure e Missile Command, Atari 2600+ nasce dall'utilizzo della tecnologia moderna per replicare in maniera autentica l'originale Atari 2600 Video Game System a 4 interruttori. Per tutti coloro che desiderano rivivere le esperienze di gioco degli anni '70 e '80, Atari 2600+ include il Joystick Controller CX40+, ricreato con le stesse dimensioni e lo stesso layout del Joystick originale di Atari 2600, per un tocco di nostalgia in più.