Una delle migliori VPN gratuite ha chiuso: ecco cosa succede agli abbonati

Questo ha causato un'esplosione di servizi, anche gratuiti ( ma è una buona idea ?), che però negli ultimi anni sono stati acquistati da poche aziende o stanno chiudendo, proprio come ha fatto Google con la VPN di Google One . È il caso di Atlas VPN , un servizio freemium che ha chiuso i battenti il 24 aprile.

Atlas VPN chiude: cosa succede agli abbonati

Cosa succede agli abbonati a Atlas VPN? Passeranno a NordVPN (che ricordiamo non offre un'opzione gratuita). Gli abbonati al servizio Premium hanno ricevuto un'email da NordVPN con un link per la creazione del nuovo account.

Estremamente competitivi anche i prezzi, che partivano da soli 1,70 dollari al mese, in un settore in cui i costi si aggirano mediamente tra i 4 e i 5 euro al mese.

Perché questo non è un bene per le VPN

La chiusura di Atlas VPN è solo l'ultimo evento di un tendenza che interessa tutto il settore delle VPN. Tutti i servizi più piccoli stanno chiudendo o sono stati comprati da operatori maggiori, come Ziff Davis, Nord Security o Kape Technologies.

Ziff Davis, precedentemente J2 Global Inc, possiede IPVanish e StrongVPN, oltre a numerosi siti tecnologici come Ookla, Down Detector, Encrypt.me, Mashable, IGN e PCMag.com.

Nord Security possiede NordVPN, probabilmente il servizio VPN più popolare al mondo, il defunto Atlas VPN e Surfshark (che è rimasto indipendente in seguito all'acquisizione).

, precedentemente noto come Crossrider, possiede ExpressVPN, Private Internet Access e CyberGhost VPN.

Sebbene non ci sia un male in sé in questo trend, in quanto presenta un consolidamento e costruisce un'industria più forte, per diversi analisti del settore il pericolo è che l'accentramento dei servizi nelle mani di pochi attori possa portare a prezzi monopolistici e, nel complesso, ridurre l'incentivo a innovare.