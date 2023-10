L'attivazione delle SIM semplificata: sì all'uso di SPID e CIE

Il mondo degli operatori e della telefonia mobile in Italia è molto variegato, con diversi attori che propongono offerte sempre più competitive. E dallo scorso novembre è arrivata un'importante svolta per le procedure di attivazione e migrazione delle SIM in Italia.

A partire da novembre 2022 infatti, per attivare una nuova SIM o migrare il proprio numero su una nuova SIM è diventato necessario seguire una procedura molto più dettagliata di quanto fatto in precedenza. Le nuove norme sostanzialmente assicurano un'identificazione della persona alla quale deve essere intestata la SIM a prova di truffa.