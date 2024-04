Una delle funzioni più attese da chi utilizza Google Maps su iPhone sta finalmente arrivando

Le attività in tempo reale di Google Maps su iPhone esistono davvero: ecco come appaiono

Da più di un anno Google sta lavorando per portare le attività in tempo reale (Live Activities) di Google Maps su iPhone, ma dopo numerosi rinvii sembra che la funzione stia finalmente per arrivare (sapete quali sono le migliori app per la Dynamic Island?). A riportarlo sono diversi utenti, che hanno pubblicato su Reddit e X le loro testimonianze, notando anche come l'attivazione sia sporadica e incoerente. Nondimeno, abbiamo le prime immagini di come funzionerà una volta rilasciata per tutti.

Cosa sono le attività in tempo reale

Le attività dal vivo (Live Activities) sono una funzione di iOS 16 che consente di visualizzare aggiornamenti di alcune app, come gli eventi sportivi in corso, aggiornamenti degli ordini che avete effettuato e i contenuti multimediali in riproduzione. Su tutti gli iPhone sono disponibili sulla schermata di blocco, mentre negli iPhone supportati sono accessibili anche nella schermata Always on e nella Dynamic Island.

Le indicazioni di Google Maps sulle attività in tempo reale

Da un anno Google sta lavorando per portare il supporto delle attività in tempo reale su Google Maps (all'inizio doveva arrivare con iOS 16.1), ma solo con la serie iPhone 15 sembra si sia decisa e implementarla effettivamente. La possibilità di ricevere informazioni in tempo reale sulla navigazione, anche senza sbloccare il telefono e aprire l'app, è disponibile su Android, e anche su iOS c'è una voce che consentirebbe di ricevere notifiche. Per farlo, bisogna andare in Impostazioni > Navigazione e attivare la voce Indicazione rapide durante la navigazione. Il problema è che non sfrutta le attività in tempo reale. Adesso però la situazione starebbe cambiando, in quanto diversi utenti hanno condiviso gli screenshot della funzione. Al momento il test sembra essere estremamente limitato, e in alcuni casi anche chi è riuscito a fotografarla dichiara che ha funzionato solo per poche ore.

Stando alle testimonianze, le attività in tempo reale di Google Maps appaiono sugli iPhone quando vengono seguite le indicazioni stradali, indipendentemente dal fatto che si stiano utilizzando i trasporti pubblici o la normale navigazione in auto.

Come attivare le indicazioni in tempo reale su Google