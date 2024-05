Il lieto fine per l'audio lossless su Spotify sta finalmente arrivando

Trapelano i primi screenshot su come potrebbe essere l'implementata la funzionalità per l'audio di qualità su Spotify.

Spotify è uno dei servizi di streaming più longevi e più popolari in assoluto. Rispetto ai suoi rivali ha pochissimo da invidiare, anche se la funzionalità per l'audio in alta qualità è qualcosa di cui si parla da tempo ma che deve ancora arrivare. Stiamo parlando dell'opzione per ascoltare l'audio lossless, ovvero senza alcuna perdita di qualità nello streaming. Questo si tradurrebbe nella possibilità di ascoltare l'audio in streaming con un bitrate che arriverebbe fino a 1.411 kbps, e magari andare anche oltre. Attualmente il valore di bitrate per Spotify arriva fino a 320 kbps.

Gli screenshot che trovate in basso mostrano proprio come potrebbe essere l'interfaccia di Spotify che permette di gestire questa nuova funzionalità. Si parla addirittura di un bitrate da 2.117 kbps, il quale potrebbe consumare 15,9 MB di dati al minuto. Inoltre, sembra che arriverà la possibilità di ascoltare in 24 bit/44,1 kHz, e che tale standard potrebbe essere limitato solo ai brani in formato FLAC. Nell'interfaccia troviamo anche diverse avvisi di compatibilità: questa coinvolgerebbe il modello di dispositivo che si usa, nonché il tipo di connessione e larghezza di banda. Oltre a questi requisiti, la compatibilità è subordinata anche al modello di cuffie che si utilizza, visto che non tutte supportano in maniera completa l'audio lossless.