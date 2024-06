Ecco come Android 15 migliorerà la vostra esperienza d'ascolto

Cos'è l'audio spaziale

Probabilmente avrete sentito parlare dell'audio spaziale, visto che ormai quasi tutti i servizi di streaming si sono lanciati in questa tecnologia per migliorare l'esperienza d'ascolto dei loro utenti.

Ma cosa significa? In pratica, quando ascoltate la musica o guardate un film con le cuffie, avrete a disposizione solo due canali stereo, destra e sinistra, e questo significa che sentirete i suoni provenire da davanti.

Per migliorare l'esperienza musicale ci sono due possibilità. Migliorare la qualità, ed è la strada percorsa verso l'audio lossless. Non tutti però sono abbastanza sensibili da percepire la differenza tra un file mp3 e un brano lossless, soprattutto se usano auricolari o cuffie in mobilità.

Per questo si è pensato a un modo che migliori l'ascolto in maniera immediatamente riconoscibile, da tutti, ovvero facendo in modo, tramite un "trucco" software, che l'audio provenga da diverse sorgenti. Come al cinema.

Pensate per esempio se state ascoltando i suoni di una giungla, con tutti i rumori e le "voci" degli animali provenire da dietro, destra o sinistra, avvolgendovi. Allo stesso modo il passaggio di un treno, che sentirete arrivare da una direzione, passarvi davanti e poi passare oltre, con il suono che si affievolisce nell'altra direzione.

Si chiama audio immersivo, 3D o spaziale.