Aumenti Netflix: ecco cosa dobbiamo aspettarci, e non vi piacerà

Tra le ultime novità di rilievo introdotte da Netflix troviamo il blocco della condivisione gratuita dell'account (ecco la guida per trasferire il profilo Netflix ) e gli aumenti applicati alle tariffe di abbonamento. Nello stesso contesto, è stato rimosso il piano Base . Tutte novità che rientrano nel piano di Netflix volto a incrementare gli incassi, e che sono state applicate anche in Italia .

Netflix è tra le piattaforme di streaming multimediale più longeve e più diffuse in tutto il mondo, e questo vale anche per l'Italia. Negli ultimi anni Netflix si è evoluta parecchio, anche in termini di politiche di abbonamenti .

Ma per gli abbonati Netflix all'orizzonte vi è una nuova brutta notizia. Netflix starebbe infatti per introdurre dei nuovi rincari. Questo è quanto emerge dall'ultima call sugli utili tenuta da Netflix, durante la quale sono stati pubblicati i nuovi prezzi dei suoi piani di abbonamento. Questi attualmente valgono per Stati Uniti, Regno Unito e Francia:

Standard con pubblicità: $ 6,99 / £ 4,99 / 5,99 €

Base: $ 11,99 / £ 7,99 / 10,99 €

Standard: $ 15,49 / £ 10,99 / 13,49 €

Premium: $ 22,99 / £ 17,99 / 19,99 €

Per avere un raffronto con il mercato italiano dovete innanzitutto non considerare la seconda riga, visto che il piano Base non è più disponibile da noi.

E se i nuovi prezzi francesi dovessero riflettersi senza distorsioni sul mercato italiano, vedremmo un piano Base con pubblicità che aumenta di 0,50€ al mese. Lo stesso varrebbe per il piano Standard che passerebbe da 12,99€ a 13,49€.

La dose più pesante di aumento sarebbe destinata al piano Premium, il quale aumenterebbe di 2€ al mese. È doveroso però considerare che attualmente i piani di abbonamento di Netflix in Francia già prevedono una tariffa mensile di 5,99€ e di 13,49€ rispettivamente per i profili Base con pubblicità e Standard. Ad aumentare sarebbe il piano Base e quello Premium.

Insomma, non è ancora chiaro quali potrebbero essere esattamente gli aumenti per il nostro mercato, e soprattutto quali piani di abbonamento dovrebbero coinvolgere. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.