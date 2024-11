Gli aumenti Netflix colpiscono anche i già abbonati: un piano Premium oramai costa quanto una linea in fibra ottica

A metà ottobre Netflix, con una lettera agli azionisti, annunciava aumenti ai prezzi degli abbonamenti per varie realtà, compresa quella italiana.

Come oramai per troppe società, conta più accontentare gli azionisti che gli utenti, e infatti gli aumenti annunciati non erano destinati solo ai nuovi abbonati, ma anche a quelli storici.

Proprio in questi primi giorni di novembre, i primi utenti con abbonamenti di lunga data, stanno ricevendo una email che, senza troppi complimenti, introduce gli incrementi di prezzo.