Consistenti aumenti per NOW: si parte da 5 euro in più al mese per il pass Sport

Non arrivano delle belle notizie per coloro che sono abbonati a NOW, una delle diverse piattaforme di streaming a pagamento operanti nel mercato italiano. Sono in arrivo infatti degli aumenti anche per chi è già abbonato.

NOW ha infatti appena annunciato che degli aumenti delle tariffe di abbonamento sono in arrivo per i suoi clienti. Gli aumenti scatteranno dal prossimo 1 luglio e avranno una consistenza diversa in base alla modalità di abbonamento. In ogni caso, riguarderanno coloro che sono abbonati al pass Sport.