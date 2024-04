Aumenti di prezzo per Sky Sport e Sky Calcio dal 1° giugno: i dettagli

Non sono positive le notizie in arrivo per gli utenti Sky. Difatti, dal 1° giugno 2024, scatteranno gli aumenti per tutti gli abbonati (motivando questa scelta evidenziando un'offerta più ricca). In particolare, chi ha l'offerta Smart subirà un aumento del pacchetto Sport di ben 6,90€: si passerà dunque da 16 a 22,90€. Il pacchetto calcio, invece, aumenterà da 5 ad 8 euro al mese. Altri rincari riguarderanno l'offerta Open: il pacchetto Sport passerà da 20 a 26,90€ mensili, mentre quello Calcio sempre da 5 ad 8€.

I vecchi abbonati subiranno un aumento di 7,99 euro al mese sul pacchetto Sport: da 15,20 a 23,19€. Il pacchetto Calcio, in questo caso, subirà una rimodulazione di 2,99 euro: da 5 a 7,99€. Ancora non si sa, invece, quale sarà il percorso di Now. A riguardo, almeno fino a questo momento, non ci sono notizie su possibili aumenti, tuttavia si può ipotizzare che anche in questa direzione potrebbero esserci delle rimodulazioni.

In ogni caso, anche per addolcire un pò lo spirito degli utenti, i clienti di Sky Sport e Calcio avrebbero diritto ad alcune promozioni. In particolare, entro il 30 giugno 2024 i clienti interessati potranno contattare il numero verde 800178093 ed approfondire le offerte dedicate (operazione possibile anche sul sito ufficiale di Sky).