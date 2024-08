Disney+ segue Netflix e YouTube sul blocco alla condivisione dell'account e agli adblock. Ma il peggio potrebbe ancora arrivare

Brutte notizie se siete abbonati a Disney+ : anche in Italia sono in arrivo il blocco della condivisione dell'account e la guerra agli ad-block , mentre negli Stati Uniti scattano gli aumenti, il che è indicativo di cosa potrebbe aspettarci.

Stop alla condivisione degli account da settembre

La notizia non è nuova. Già da fine 2023, in Canada Disney+, ha iniziato a imporre una stretta sulla condivisione degli account, una pratica che ha visto un'agguerrita reazione da parte di Netflix, con tanto di possibilità di aggiungere utenti extra a pagamento.

A inizio 2024 gli utenti di Disney+ negli Stati Uniti hanno iniziato a ricevere un'email di avviso, e da marzo la piattaforma di streaming ha applicato le nuove clausole per impedire la condivisione.

Brutto segnale per gli utenti italiani, e infatti in questi giorni gli abbonati nel nostro Paese stanno ricevendo un'email in cui li si avvisa che da settembre non sarà più tollerata la condivisione dell'account anche da noi.

Nell'email vengono specificate "nuove clausole per consentire all'abbonato di permettere a un Utente Extra" di accedere al servizio. In pratica non si potrà più condividere la propria password con utenti non appartenenti al nucleo famigliare.

Come avviene per Netflix, che sta riscontrando un notevole successo a seguito dell'iniziativa, Disney+ non utilizzerà i dati relativi alla posizione (GPS) per implementare il blocco, ma terrà traccia degli IP e dell'indirizzo del router al quale si collega un dispositivo per capire se a un nucleo domestico.

Purtroppo non è ancora stata annunciata l'opzione che consentirebbe di aggiungere un utente extra a pagamento (e il suo costo), come avviene con Netflix, ma sembra che la strada sia segnata: da settembre non si potrà più condividere l'account con altre persone non appartenenti al nucleo famigliare.