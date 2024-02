Aumenti mensili di 2,90€ per alcuni clienti di TIM rete fissa

Dal 1° aprile 2024 alcuni clienti TIM di rete fissa subiranno un aumento del costo mensile delle loro offerte. Difatti, l'operatore sta informando gli utenti coinvolti attraverso una comunicazione in fattura, spiegando che la rimodulazione è necessaria per "esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti sulle rete di nuova generazione, dovuti anche ai mutamenti nel contesto di mercato intervenuti nel corso del 2023".

Entrando nei particolari della notizia, l'aumento mensile di alcune offerte di rete fissa sarà pari a 2,90 euro. Per quanto riguarda le promozioni in essere, invece, non è prevista alcuna modifica. La lista delle offerte coinvolte non è ancora nota, tuttavia sembrerebbe che siano stati coinvolti alcuni clienti che sfruttano l'offerta TIM Premium ADSL. In ogni caso, per maggiori informazioni sarà possibile contattare il Servizio Clienti 187, accedere al sito oppure recarsi presso un negozio TIM.