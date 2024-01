Aumenti mensili di 2€ per alcuni clienti TIM di rete fissa: ecco i dettagli

Ad oggi non si conoscono con precisione le offerte di rete fissa coinvolte, tuttavia, secondo alcune segnalazioni, sono interessati i clienti delle offerte "Internet Senza Limiti" e "TIM Connect Premium". In ogni caso, gli utenti potranno verificare le condizioni economiche della propria offerta nella sezione "Dettaglio dei Costi" della fattura TIM oppure effettuando l'accesso all'area riservata MyTIM. La stessa possibilità, poi, è utilizzabile anche contattando il Servizio Clienti 187.

Nuova rimodulazione in arrivo per i clienti TIM . L'operatore, infatti, ha comunicato ad alcuni suoi utenti di rete fissa che, a partire dal 1° marzo 2024 , ci sarà un aumento del costo mensile di 2 euro. Questo aumento è stato giustificato con le esigenze economiche dovute al cambiamento del contesto di mercato nonché dalla necessitò di continuare ad investire sulle reti di nuova generazione.

Gli utenti interessati, però, avranno la possibilità di recedere dal contratto o di passare ad un altro operatore senza penali e senza dover pagare costi di disattivazione, comunicando il tutto entro il 31 marzo 2024.

Per esercitare questo diritto è sufficiente contattare il Servizio Clienti 187, effettuare la richiesta tramite l'Area Clienti MyTIM, scrivere all'indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma), via PEC all'indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it oppure recandosi direttamente in un negozio TIM.