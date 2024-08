Brutte notizie per i clienti TIMVision con DAZN: aumenti da 4 a 10 euro al mese

L'inizio della nuova stagione calcistica è coinciso con le brutte notizie per gli abbonati DAZN, che hanno visto i prezzi degli abbonamenti salire. E nuovi aumenti arrivano anche per coloro che sono abbonati a TIMVision con DAZN. TIM ha appena annunciato delle nuove rimodulazioni che riguardano tutti coloro che sono abbonati alla sua piattaforma TIMVision con l'opzione per vedere anche i contenuti DAZN. Vediamo di quali aumenti parliamo.

Aumenti fino a 10 euro al mese per i clienti TIMVision

La rimodulazione che ha appena comunicato TIM riguarda tutti i suoi clienti, sia di rete fissa che mobile, che hanno attivato un abbonamento TIMVISION con l'opzione per vedere DAZN. E si parla di aumenti particolarmente consistenti. L'operatore ha infatti comunicato che a partire dal primo addebito successivo al 29 settembre 2024, il costo mensile di alcune offerte della gamma TIMVISION aumenterà di un importo compreso tra 4€ e 10€. Nello specifico, subiranno questi aumenti tutti coloro che sono abbonati a uno dei seguenti pacchetti: TIMVISION Gold, TIMVISION Gold Plus, TIMVISION Calcio e Sport, TIMVISION Calcio e Sport con Disney+, TIMVISION Calcio e Sport con Netflix, DAZN Plus. Tutti i clienti che saranno coinvolti nelle rimodulazioni appena annunciate riceveranno una comunicazione ufficiale da parte di TIM. Per coloro che sono abbonati alla linea mobile arriverà un SMS informativo, mentre per coloro che sono abbonati alla linea fissa arriverà una comunicazione in fattura. Al momento non sappiamo quale sarà l'esatto importo dell'aumento che peserà su ciascuno dei pacchetti menzionati. Questo verrà sicuramente comunicato a ciascun cliente nell'informativa relativa alla rimodulazione.

Come avvalersi del diritto di recesso

Come sempre è possibile in questi casi, i clienti che non intendano accettare la rimodulazione appena descritta hanno il diritto di recedere dall'offerta TIMVISION, senza penali né costi di disattivazione, dandone comunicazione entro il 31 ottobre 2024. Per avvalersi di tale diritto di recesso è possibile: Fare richiesta dall'Area Clienti MyTIM (previa registrazione)

Scrivere all'indirizzo TIM – Servizio Clienti - Casella Postale 111 - 00054 Fiumicino (Roma) o tramite PEC all'indirizzo DISATTIVAZIONI_TIMVISION_CLIENTIPRIVATI@PEC.TELECOMITALIA.IT

Chiamare il Servizio Clienti 187

Recarsi in un negozio TIM. Si deve considerare che per l'invio tramite posta o PEC, è necessario allegare una fotocopia del documento d'identità del titolare del contratto e specificare nell'oggetto della comunicazione: "Modifica delle condizioni contrattuali". Chi si avvarrà del diritto di recesso entro i tempi descritti e ha un decoder in comodato d'uso riceverà una comunicazione ufficiale da parte di TIM, con la quale verranno descritte le modalità di restituzione del decoder. Questo deve essere fatto entro 30 giorni dalla cessazione dell'offerta TIMVSION. Altrimenti si incorrerà nel pagamento di un importo compreso tra 10 e 69 euro.

Per approfondire su DAZN