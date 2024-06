Aumenti in vista per Paramount+: ecco di quanto e dove

Lo scorso anno, proprio in questo periodo, abbiamo parlato degli aumenti tariffari introdotti da Paramount per la sua piattaforma di streaming. E anche quest'anno la storia sta per ripetersi.

Paramount ha infatti annunciato che a partire dal prossimo 20 agosto arriveranno dei nuovi aumenti per i suoi abbonati. Al momento, l'annuncio riguarderebbe esclusivamente il mercato statunitense. Si tratta di aumenti che arriveranno per tutti i profili con abbonamento a Paramount+ con Showtime.

Nello specifico, Paramount+ con Showtime aumenterà di 1 dollaro al mese, arrivando a costare 12,99 dollari al mese. Mentre il piano Essential, quello che prevede gli annunci pubblicitari, aumenterà di ben 2 dollari al mese, arrivando quindi a costare 7,99 dollari al mese.

Gli aumenti saranno effettivi a partire dal primo rinnovo successivo al 20 settembre.

Si tratta di aumenti che coinvolgeranno ovviamente anche coloro che sono già abbonati, e quelli che si abboneranno successivamente.

La scelta di Paramount potrebbe essere collegata alla mancata fusione della piattaforma con Skydance, andata a monte poche settimane fa in USA. Questo potrebbe aver indotto i piani alti a pensare a un nuovo piano di incremento delle entrate. Giusto qualche settimana fa, la dirigenza Paramount aveva riferito alla CNBC di avere un piano per recuperare 500 milioni di dollari di costi per l'azienda. Si temevano dei tagli al personale, ora sappiamo che il piano passa anche da aumenti per gli abbonati.

Ribadiamo che al momento gli aumenti sono previsti per il mercato statunitense, e non abbiamo notizia che verranno estesi anche in Europa e in Italia. Se ciò dovesse accadere torneremo ad aggiornarvi sul tema.