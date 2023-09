Nuove rimodulazioni per alcuni clienti Vodafone: aumenti mensili da 1,99€ a 2,99€

Ancora rimodulazioni per i clienti Vodafone. Da oggi 25 settembre, infatti, il costo di alcune offerte mobile subiranno un rincaro compreso tra 1,99€ a 2,99€ al mese. I clienti interessati, come specificato su MondoMobileWeb, verranno informati di questa rimodulazione tramite SMS. In particolare, i clienti interessati, al di là dell'aumento, beneficeranno di messaggi e minuti illimitati e di un maggior numero di Giga mensili.

L'aumento dei Giga è giustificato dall'operatore al fine di adeguare le offerte alle maggiori esigenze di consumo, mentre per quanto riguarda la rimodulazione Vodafone ha spiegato che "Questa modifica è parte di una iniziativa di semplificazione complessiva delle offerte di Vodafone per renderle più trasparenti e rispondenti ai bisogni dei propri clienti".