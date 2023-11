Aumenti WindTre di 2 euro al mese per alcuni clienti fisso e mobile: i dettagli

Brutta tegola per alcuni utenti WindTre rete mobile e fissa FWA: l'operatore annuncia infatti un aumento del costo mensile a partire da gennaio 2024, anche se per i primi addolcito da un incremento dei giga disponibili (sapete come disattivare gli SMS WindTre?). La novità, comunicata sul sito ufficiale dell'operatore, è stata giustificata con i continui investimenti "nel miglioramento della propria Rete" per offrire "una connessione sempre più affidabile e veloce" e per "esigenze di mercato". Prima di scoprire come funzionano queste rimodulazioni, ricordiamo che non comportano l'inserimento nei contratti della clausola ISTAT (l'adeguamento dei prezzi all'inflazione), che invece verrà applicata in caso di cambio offerta.

Rimodulazioni rete mobile: ecco come funzionano

Alcuni utenti della rete mobile WindTre con offerte prepagate che includono traffico dati hanno iniziato a ricevere a partire da ieri 22 novembre un SMS in cui li avvisa di una variazione del contratto e dei Giga aggiuntivi (per i contratti Junior arriverà sul telefono del genitore). Nell'informativa sul sito dell'operatore, si specifica che i clienti coinvolti vedranno aumentarsi il costo mensile di 2 euro al mese e un aumento del traffico dati disponibile da un minimo di 30 Giga fino a Giga illimitati alla massima velocità disponibile. In quest'ultimo caso, verranno disattivate eventuali opzioni a pagamento non più necessarie. Per quanto riguarda le tempistiche, la rimodulazione entrerà in vigore per i rinnovi a partire dal 12 gennaio 2024, mentre l'aumento del traffico dati sarà disponibile a partire dal 12 dicembre 2023. A questo punto i clienti hanno la possibilità, per evitare l'aumento, di passare a un'offerta Plus con i propri attuali costi e contenuti, ma con un'integrazione di 1 Giga o 50 SMS senza costi aggiuntivi "per il disturbo arrecato al cliente". Per passare all'offerta Plus, i clienti dovranno mandare un messaggio al numero 40400 con la scritta OPTIN entro la data indicata nell'SMS, e l'offerta verrà applicata a partire dall'8 febbraio 2024. In alternativa, i clienti hanno la possibilità, entro 60 giorni dalla ricezione dell'SMS, di esercitare il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione, inviando una comunicazione nelle seguenti modalità: lettera raccomandata A/R all'indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it

Area Clienti

punti vendita WindTre

chiamata al 159

sito WindTre compilando l'apposito modulo disponibile nella sezione "Moduli utili – mobile" Eventuali linee associate resteranno attive a meno che non ne venga richiesta la disattivazione, e n caso alla linea sia associato un contratto per l'acquisto a rate di un prodotto, è possibile indicare se si intendono pagare le rate residue in un'unica soluzione o mantenere attiva la rateizzazione.

Tutti i dettagli sugli aumenti per i clienti della rete fissa FWA