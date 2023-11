Approfittate a iscrivervi a YouTube Music Premium prima che scattino gli aumenti

Fino a ieri, quando in Europa, Asia e America del Sud sono apparsi i nuovi prezzi dei piani Individuale, Familiare e Studenti per YouTube Premium e YouTube Music Premium . Al momento i Paesi interessati sono Argentina, Australia, Austria , Cile, Germania, Polonia e Turchia , mentre in Italia ancora non sono cambiati, per fortuna.

Quest'anno è stato particolarmente difficile per gli utenti dei servizi di streaming, musicale e no. Amazon Music Unlimited, Apple Music e Spotify hanno aumentato i loro listini a livello globale, mentre YouTube Music aveva cambiato i costi dei piani solo negli Stati Uniti (sapete come controllare chi utilizza i vostri servizi di streaming ?).

Ricordiamo che negli Stati Uniti il prezzo è salito da 11,99 dollari al mese a 13,99 dollari al mese per il piano individuale, mentre il piano Famiglia è passato da 16,99 a 18,99 dollari al mese.

Da noi si potrebbe supporre un aumento del piano Individuale a 12,99 dollari al mese, ma questo lo metterebbe a un prezzo poco concorrenziale rispetto alle proposte di Spotify e soci, quindi possiamo sperare che si passi a 10,99 euro al mese.

C'è da dire poi che negli Stati Uniti c'è la possibilità di pagare per un anno, risparmiando così due mesi, opzione non ancora disponibile da noi.

Vedremo. Nell'email agli utenti, YouTube afferma che questi aumenti non sono stati decisi a cuor leggero, e che consentiranno di "continuare a migliorare Premium e supportare i creatori e gli artisti che guardi su YouTube". In Australia, dove il piano Individuale è passato a 16,99 dollari australiani, nell'email si afferma come questo sia il "primo aumento di prezzo in assoluto (per il Paese)".

Per gli abbonati attuali, YouTube dovrebbe effettuare l'aumento nei prossimi mesi. Nell'email di notifica in Australia, per esempio, si afferma che l'utente continuerà a pagare l'attuale tariffa per almeno tre mesi prima di ricevere la nuova fatturazione.

Nell'attesa che arrivino anche qui, forse è un buon momento per approfittare del prezzo inferiore: trovate tutte le informazioni a questo indirizzo o nell'app YouTube Music toccando in basso a destra il pulsante Esegui l'upgrade.