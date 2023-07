Anche YouTube Music e YouTube Premium aumentano in Italia, ma solo per certi utenti?

Da Web o da app per Android invece i prezzi sono rimasti invariati. Sotto potete vedere la pagina di abbonamento a YouTube Music Premium per iOS, a sinistra, e per Android, a destra.

In Italia non era cambiato nulla ma oggi, senza alcun preavviso, le app YouTube Music e YouTube per iOS hanno cambiato il listino.

Ripetiamo, al momento è difficile capire cosa stia succedendo, ma questi aumenti sono ben più importanti, almeno per il piano individuale, rispetto a quelli avvenuti negli Stati Uniti (lì c'era un aumento di un dollaro al mese, non di tre).

In ogni caso, non facciamo fatica a credere che presto arriveranno anche sulle altre piattaforme. Questi inoltre sono i prezzi per i nuovi iscritti, che possono comunque beneficiare della prova gratuita di 30 giorni, mentre non si hanno indicazioni di aumenti per gli utenti attuali (che in caso non tarderanno ad arrivare). Aggiorneremo l'articolo non appena avremo maggiori indicazioni.