Forte aumento per YouTube Premium negli Stati Uniti: brutte notizie anche per noi?

Se infatti fino a ieri chi voleva abbonarsi al servizio trovava sulla pagina 11,99 dollari al mese, ora verrà accolto dal nuovo prezzo, 13,99 dollari al mese. Ma non solo. Anche l'abbonamento annuale , introdotto a gennaio 2022 e da noi non disponibile, aumenta di 20 dollari, passando da 119,99 a 139,99 dollari.

Brutte notizie dagli Stati Uniti: nel giro di una notte, YouTube Premium , il servizio in abbonamento che consente di accedere a YouTube e YouTube Music senza pubblicità, offline e con ascolto in background (a proposito, sapete quali sono le migliori alternative a Spotify ?), è aumentato di ben 2 dollari al mese .

E non dimentichiamo YouTube Music Premium , anch'esso soggetto ad aumenti in quanto è passato da 9,99 a 10,99 dollari al mese.

Ricordiamo che YouTube Premium rimuove gli annunci, consente la riproduzione solo audio per i video e i download per l'accesso offline. Altre caratteristiche includono lo streaming a 1080p, la possibilità di guardare i contenuti insieme ad altri su Google Meet e di testare le funzionalità in anticipo, oltre ad alcune prove gratuite estese.

YouTube deve ancora annunciare questo aumento di prezzo, quindi non è chiaro se riguarda solo i nuovi abbonati o anche quelli esistenti.

E in Italia? Da noi fortunatamente non è variato nulla, quindi YouTube Premium è rimasto a 11,99 euro al mese, così come l'abbonamento Family non ha subito cambiamenti l'anno scorso nonostante gli aumenti negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Argentina, Turchia e Giappone.