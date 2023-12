Aumento dei Giga in Roaming UE per i clienti di WINDTRE: tutti i dettagli

Dal 4 dicembre i clienti di WINDTRE otterranno un aumento dei Giga utilizzabili in Roaming UE: l'operatore, dunque, anticiperà di alcune settimane l'adeguamento previsto dal 1° gennaio 2024 dalla regolamentazione sul Roaming nell'Unione Europea.

Procedendo con ordine, attualmente, per calcolare il quantitativo massimo di traffico dati utilizzabile in Europa è la seguente: Volume di GB [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,80] x 2. A partire dal 1 gennaio 2024, invece, vista la riduzione dei prezzi in roaming all'ingrosso, la formula diventerà: Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,55] x 2. Dunque, il massimale del costo all'ingrosso del traffico dati scenderà da 1,80 euro a 1,55 euro per Giga, favorendo così un aumento del traffico dati utilizzabile in Unione Europea. In ogni caso, se avete dei dubbi, basterà recarvi sul sito ufficiale dell'operatore per calcolare il quantitativo di Giga utilizzabile in Roaming.