L'aumento di prezzo di Netflix è giustificato dalla qualità?

Il settore dello streaming è ormai molto ricco in termini di alternative e di contenuti. E tra gli attori maggiori non possiamo non citare Netflix, la piattaforma più longeva e che negli ultimi mesi ha introdotto degli importanti aggiornamenti alle politiche di abbonamento.

Ricordiamo infatti come Netflix negli ultimi mesi abbia introdotto aumenti delle tariffe, insieme alla rimozione della condivisione libera del proprio account, oltre all'aver rimosso uno dei suoi piani di abbonamento più economici. Questo è avvenuto anche per il mercato italiano. Questi aumenti sono giustificati dalla qualità dei suoi contenuti?

A questa domanda chiaramente non è facile rispondere, visto che si tratta di parametri che sono anche soggettivi, soprattutto quando parliamo della qualità dei contenuti. Però possiamo farci un'idea di tutto ciò osservando i risultati presentati da JustWatch, un noto motore di ricerca per i contenuti in streaming, che ha raccolto l'opinione dei suoi utenti.