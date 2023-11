I nuovi auricolari Aurvana Ace di Creative cambiano il concetto di driver

Creative ha appena lanciato i suoi nuovi auricolari wireless Aurvana Ace e Aurvana Ace 2, i primi dotati di driver MEMS a "stato solido" accoppiati da driver da 10 nm. L'azienda promette una vasta gamma di suoni naturali con una precisione straordinaria, oltre a offrire la cancellazione attiva del rumore adattativa, il Bluetooth 5.3 LE e il supporto per i codec audio AptX Lossless e LC3 (qui trovate il nostro approfondimento sui codec Bluetooth). Fin qui tutto bene, ma cosa significa il termine driver a stato solido? Andiamo a scoprirlo, oltre a vedere perché Creative ci punti così tanto.

Caratteristiche tecniche

Dual driver setup: Driver a stato solido xMEMS Driver da 10 nm

setup: ANC (Adattativo su Aurvana Ace 2)

(Adattativo su Aurvana Ace 2) Bluetooth 5.3

Risposta in frequenza da 5 Hz a 40 KHz

in frequenza da 5 Hz a 40 KHz Codec supportati: LC3, SBC, AAC, AptX, e AptX Adaptive (AptX Lossless per audio lossless a 16 bit/44.1 kHz in Aurvana Ace 2)

supportati: LC3, SBC, AAC, AptX, e AptX Adaptive (AptX Lossless per audio lossless a 16 bit/44.1 kHz in Aurvana Ace 2) Autonomia: fino a 24 ore di riproduzione (con custodia)

Aurvana Ace

I nuovi auricolari TWS di Creative promettono una straordinaria chiarezza audio con una più ampia risposta in frequenza, e questo grazie ai nuovi driver xMEMS. Ma cosa sono questi driver a stato solido? All'inizio di quest'anno, Creative aveva annunciato una partnership con xMEMS per lo sviluppo di auricolari con driver basati su MEMS a stato solido. Questa tecnologia si basa su sistemi micro-elettro-meccanici (MEMS), ed è molto diversa dai tradizionali driver. Normalmente il suono è infatti prodotto grazie a un magnete che quando attraversato dalla corrente elettrica crea un campo magnetico, in grado di muovere la bobina la quale, a sua volta, fa vibrare il diaframma. Che produce il suono. I driver MEMS sono invece strutture fabbricate in modo simile ai chip, piuttosto che assemblate, e utilizzano l'effetto piezoelettrico (la capacità di alcuni materiali di deformarsi in maniera elastica quando soggetti a tensione elettrica) per creare vibrazioni in una membrana di silicio. In pratica xMEMS ha sostituito l'unità bobina/magnete con un'unità piezoelettrica monolitica, in cui il driver piezoelettrico è implementato come strato nel processo a semiconduttore direttamente sotto il diaframma, e occupando la maggior parte della superficie del diaframma dell'altoparlante.

Fonte: xMEMS

Secondo xMEMS, questa tecnologia, che afferma essere integrata per la prima volta in un altoparlante MEMS full-range a stato solido, offre una serie di caratteristiche: Maggiore chiarezza e precisione del suono in tutto lo spettro udibile, a causa della bassa massa e dell'elevata rigidità della membrana di silicio

e precisione del suono in tutto lo spettro udibile, a causa della bassa massa e dell'elevata rigidità della membrana di silicio Elevata precisione spaziale e separazione: importante per le applicazioni audio 3D

spaziale e separazione: importante per le applicazioni audio 3D Driver ultracompatti con resistenza intrinseca agli urti e all'acqua/polvere

con resistenza intrinseca agli urti e all'acqua/polvere Consumo energetico inferiore rispetto ai driver tradizionali

inferiore rispetto ai driver tradizionali Coerenza di produzione che porta a una minore variabilità nella firma del suono

che porta a una minore variabilità nella firma del suono "Controllo ambientale attivo" con funzione DynamicVent di xMEMS (apre/chiude una presa d'aria nel modulo per regolare l'isolamento del rumore ambientale e il sollievo dalla pressione dell'orecchio e supporta l'ANC) Creative però non ha semplicemente sostituito i driver normali con quelli di xMEMS, ma li ha uniti in un sistema a doppio driver con driver a 10 nm, in grado di fornire una risposta in frequenza estremamente ampia da 5 Hz a 40 kHz. Insieme, questi driver duali possono fornire una vasta gamma di suoni naturali con una precisione straordinaria, spaziando dagli acuti nitidi ai bassi profondi e agli acuti dinamici

Aurvana Ace 2

Sia Aurvana Ace che Aurvana Ace 2 sono dotati di questo sistema, oltre a una serie di soluzioni per una resa audio ottimale, come la cancellazione attiva del rumore ibrida, la tecnologia Qualcomm cVc (Clear Voice Capture) per una migliore qualità delle chiamate in ambienti rumorosi grazie ai 6 microfoni, la certificazione IPX5 per la resistenza all'acqua e al sudore e fino a 24 ore di autonomia con la custodia di ricarica. Entrambi i modelli inoltre supportano i codec audio LC3 (dotato di profilo Bluetooth LE Audio), SBC, AAC, AptX e AptX Adaptive, oltre alla connettività Bluetooth 5.3. Queste soluzioni garantiscono la compatibilità con diversi dispositivi e offrono uno streaming audio di alta qualità. Aurvana Ace 2 aggiunge invece il supporto per il codec AptX Lossless per audio lossless e ad alta fedeltà a 16-bit/44.1 kHz, oltre a essere dotato dell'Adaptive ANC di Qualcomm per "adattare e mettere a punto i livelli di cancellazione del rumore in tempo reale in base alle specifiche condizioni ambientali e alla vestibilità degli auricolari". Questo garantisce un equilibrio ottimale tra riduzione del rumore e consapevolezza dell'ambiente circostante.

Disponibilità e prezzi