I nuovi auricolari di Samsung potrebbero davvero chiamarsi Galaxy Buds FE

Recentemente abbiamo parlato dei futuri auricolari wireless di Samsung, il cui nome probabilmente sarà Galaxy Buds FE. In particolare, l'azienda coreana certamente sta lavorando su nuove cuffie che hanno come numero di modello SM-R400N. A riguardo, sul sito web dell'azienda sono già disponibili diverse pagine di supporto per questo modello e sembrano confermare il nome precedentemente trapelato.