Dal social all'audio: arrivano i primi auricolari di TikTok, e ovviamente sono "speciali"

Nel mondo dei social network Tiktok è ormai un protagonista assoluto. La nota piattaforma social proveniente dalla Cina ha visto una delle più ripide ascese. Stavolta ne parliamo in vesti diverse, visto che sono appena arrivati sul mercato gli auricolari AI di TikTok .

Di cosa sono capaci gli auricolari di TikTok

Il nuovo prodotto appena lanciato da ByteDance si chiama Ola Friend e, come potete vedere dalle immagini in galleria, appare come un paio di cuffie true wireless dal design open ear. Al loro interno però c'è tanta carne al fuoco.

I nuovi auricolari lanciati da ByteDance infatti integrano una consistente fetta di intelligenza artificiale, la quale diventa parte dell'esperienza utente principale.

Lanciando questo prodotto infatti ByteDance ha riferito che si tratta di cuffie che, oltre a offrire la possibilità di ascoltare musica con una buona qualità sonora, permetteranno agli utenti di conversare con l'intelligenza artificiale, anche per perfezionare la lingua inglese.

A livello software infatti troviamo l'integrazione di GenAI, ovvero l'intelligenza artificiale sviluppata da ByteDance che attualmente è molto popolare in Cina. In termini di popolarità si può dire che GenAI è la versione cinese di ChatGPT (o viceversa?).

Questa consistente porzione di intelligenza artificiale è basata su un modello linguistico esteso (LLM), e l'interazione con l'IA è attivabile con lo specifico comando vocale "Doubao Doubao". ByteDance ha investito notevolmente nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, soprattutto a valle del grande successo ottenuto da ChatGPT e dai suoi rivali in Occidente. Questo chiaramente dovrebbe riflettersi positivamente nell'esperienza utente che dovrebbero avere coloro che acquisteranno le cuffie.