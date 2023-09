Ecco l'auto elettrica che raggiunge i 100 km/h in meno di 1 secondo

C'è un nuovo record mondiale di accelerazione per i veicoli elettrici. Un'auto ad abitacolo aperto, chiamata "mythen", costruita dalle università svizzere ETH di Zurigo e Università di Scienze Applicate di Lucerna e Arti, ha raggiunto i 100 km/h in appena nove decimi di secondi, battendo il precedente record di 1,461 secondi. Il gruppo, noto come Academic Motorsports Club Zurich (AMZ), ha sviluppato la vettura in un anno e totalmente senza l'aiuto di nessuno.

Passando alle specifiche dell'auto, si tratta di un prototipo che ha un peso complessivo di 309 kg, inclusi i circuiti stampati, la batteria ed il telaio. Quest'ultimo è stato realizzato in carbonio e alluminio a nido d'ape, mentre i quattro motori, ubicati sulle quattro ruote a mozzo sviluppati internamente, riescono a produrre una potenza complessiva di 326 CV.