Questa auto elettrica ha percorso ben 2574 km con una singola carica

C'è poco da fare: in materia di auto elettriche è la stagione dei record mondiali. Dopo quello relativo all'accelerazione da 0 a 100 km/h, è arrivato il turno del mezzo elettrico con maggiore autonomia. Si tratta di muc22, una piccola coupé realizzata dagli studenti dell'Università Tecnica di Monaco. Nello specifico, l'auto, in un test di sei giorni all'aeroporto di Monaco, ha stabilito un nuovo record di distanza con una singola carica (per un veicolo elettrico non solare): 1.599 miglia (2.574 km). Tra l'altro, il mezzo ha meno capacità della batteria rispetto a molti ibridi plug-in: solo 15,5 kWh.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche del mezzo, il veicolo elettrico raggiunge una velocità massima di appena 42 km/h e pesa solo 170 kg senza conducente. La forma ottimizzata per il flusso d'aria ha ruote posteriori carenate e un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,159; dettaglio ancora più importante, però, è che l'auto ha un'area frontale piuttosto piccola (è alto solo 39,4 pollici/1.000 mm e largo 47,2 pollici/1.200 mm).

Lato motori, quando il team di TUM ha presentato il mezzo nel 2022, c'era una coppia di motori elettrici da 440 W, ma per raggiungere questo record, muc22 si è accontentato di soli 400 W.