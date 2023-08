Auto elettriche, nuove stazioni di ricarica ad alta capacità in Toscana e Umbria

Più tempo passa e più diventa semplice ricaricare la propria auto elettrica. Ad esempio, Autostrade per l'Italia ha ufficializzato la conclusione del piano di installazione delle stazioni di ricarica ad alta capacità per i veicoli in Toscana e Umbria.

Nello specifico, il progetto, firmato da Free To X, società del Gruppo Aspi, ha consentito l'attivazione di 6 stazioni di ricarica, tra cui 5 sulla A1 Milano-Napoli ed una sulla A11 Firenze-Pisa Nord. Complessivamente, dunque, si tratta di 18 colonnine elettriche che riusciranno a supportare 36 auto in contemporanea. Inoltre, delle 5 stazioni sull'Autosole, 2 sono in direzione Milano (Badia al Pino Est, Arno Est) e 2 in direzione Napoli (Badia al Pino Ovest e Arno Ovest). Si trova a Pretola Sud, invece, la stazione di ricarica installata sulla A11. Tutte le stazioni, poi, sono distanti l'una dall'altra 60 km, così come stabilito dalle direttive dell'Unione Europea.