Due auto rubate, Google Earth e un -parziale - lieto fine

Il ladro, cercando di guadagnare la loro fiducia con un atteggiamento amichevole, ha chiesto 2.000 sterline per la restituzione, ma intanto Jay e il suo amico hanno iniziato a usare dettagli sul filmato pubblicato dal ladro per scovarne la posizione, come il nome di un complesso residenziale su un cestino.

A un certo punto un suo amico si è imbattuto in una storia di Snapchat in cui un individuo anonimo stava cercando di vendere una Seat che assomigliava molto a quella di Robinson, e i due hanno deciso di interagire con il venditore chiedendo informazioni sul veicolo.

La tecnologia attuale può consentire di recuperare situazioni altrimenti insperate , come rintracciare un telefono rubato o anche altri oggetti, grazie a smart tracker come gli AirTag .

Dopo alcune ricerche online, i due sono passati a Google Earth e hanno scoperto dove erano parcheggiati i veicoli, così Robinson ha contattato di nuovo la polizia, chiedendo aiuto per recuperarli.

Alla fine Jay ha deciso di prendere in mano la situazione, è andato nel luogo da lui trovato e ha visto la sua Seat parcheggiata a bordo strada. Dopo aver controllato che non ci fosse nessuno intorno, è salito dentro l'auto e se n'è andato. Della Golf (del valore di 16.000 sterline) purtroppo nessuna traccia, e la polizia, interrogata dai media locali, ha confermato che le ricerche sono tutt'ora in corso, chiedendo aiuto ai cittadini con eventuali segnalazioni.

Grazie a Google Earth questa storia ha quindi un parziale lieto fine, anche se non possiamo non notare l'estrema pericolosità del gesto di Robinson: anche solo per un telefono rubato, non cercate mai di confrontare l'autore del furto.