Completamento automatico e riconoscimento biometrico su computer: le novità

Proton Pass è un password manager che offre un servizio crittografato end-to-end, chiavi di crittografia sul dispositivo e autenticazione a due fattori.

Queste soluzioni assicurano che le vostre password siano sicure nel caso in cui ci sia qualche tipo di violazione di dati (che come abbiamo visto per LastPass non è un'eventualità così remota). Ora Proton lancia una nuova serie di aggiornamenti intesi a "semplificare l'esperienza dell'utente".

Completamento automatico con più identità

La prima novità riguarda il completamento automatico, che consente agli utenti di archiviare i propri dati in modo sicuro per poi utilizzarli per l'autofill quando necessario. Queste informazioni riguardano:

Nome

Indirizzo email

Numero di telefono

Data di nascita

Genere

Indirizzo

Dettagli dell'identità (numero di passaporto, numero di carta d'identità, numero di patente)

Dati personali (sito web personale, profili di social media)

Dettagli del lavoro (occupazione, azienda, titolo di lavoro)

Una volta salvate queste informazioni, è possibile richiamarle con un tocco per compilare automaticamente i moduli online, risparmiando mediamente, secondo Proton, circa nove minuti.

Non solo, ma se siete utenti paganti di Proton Plass Plus (1,99 dollari al mese) o Unlimited potrete creare campi e sezioni personalizzate.