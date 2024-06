AutoPro X è lo strabiliante adattatore per Android Auto con Samsung DeX

Negli ultimi anni abbiamo visto un crescente interesse verso i dispositivi compatibili con Android Auto, in particolare per la tipologia di adattatori che permette di espandere le capacità di Android Auto nel proprio veicolo. E proprio in questo contesto è arrivata una novità molto interessante.

Stiamo parlando di AutoPro X, un progetto di crowdfunding che pian piano sta diventando realtà. Sin dal suo lancio su Kickstarter ci siamo interessati a questo prodotto singolare. E ora che 9to5Google ha avuto modo di provarlo, apprendiamo maggiori dettagli sul suo funzionamento.