Google porta gli autovelox di Maps su iOS e CarPlay, ci sono voluti 5 anni

Maps su iOS e CarPlay diventa molto più comodo

Ci aspettiamo che la visualizzazione degli autovelox sul proprio percorso di navigazione avverrà in maniera simile a quanto siamo abituati con l'app Android di Google Maps, con la classica icona identificativa dell'autovelox posta a bordo del percorso che si sta compiendo sull'interfaccia principale di Maps. Lo stesso dicasi per l'interfaccia di Maps dedicata a CarPlay.

Nel lontano 2019 abbiamo visto Google lanciare le indicazioni sulla presenza degli autovelox, i dispositivi più temuti degli automobilisti sulle nostre strade ma che si rivelano altrettanto importanti in veste di dissuasori dal superamento dei limiti di velocità (una delle cause principali di incidenti stradali), nella sua app Android di Maps.

Come abilitare il tachimetro su Maps

Oltre alla novità relativa alla visualizzazione degli autovelox sulla strada, Maps per iOS e CarPlay si arricchisce anche della funzionalità per visualizzare il tachimetro durante la marcia. Anche questa è una novità che abbiamo visto da tempo su Android.

Il tachimetro mostrerà quindi il limite di velocità aggiornato per la strada che si sta percorrendo, affiancato alla velocità di marcia attuale.

Il colore della velocità di marcia passerà all'arancione e al rosso nel caso in cui si ecceda il limite. Come ha precisato anche Google, si tratta di un'indicazione che ha carattere informativo, e non deve essere presa come un riferimento (visto che potrebbe essere non accurata).

Per abilitare la visualizzazione del tachimetro su Maps, basterà accedere alla sezione Opzioni di guida all'interno delle impostazioni dell'app, e quindi abilitare la funzionalità per la visualizzazione dei limiti di velocità aggiornati e del tachimetro.