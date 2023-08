La fibra in Italia procede spedita: FTTH nella maggior parte delle Aree Bianche

Open Fiber ha condiviso oggi un interessante report che mostra l'avanzamento dei lavori per la diffusione della fibra FTTH nelle Aree Bianche del paese (date un'occhiata qui per vedere se il vostro comune è già coperto).

Le Aree Bianche sono zone a bassa densità abitativa, o comunque tutte le aree del paese dove gli operatori privati non hanno ritenuto utile investire per portare l'FTTH: il Piano Banda Ultralarga di Infratel (società del Ministero dello Sviluppo Economico) prevede la massiccia espansione della fibra ottica in Italia, con i lavori della costruzione della rete affidati in concessione a Open Fiber.

Fortunatamente, Open Fiber comunica oggi che i lavori procedono spediti: la concessione prevede la costruzione di circa 90.000 km di rete (più di due volte la circonferenza terrestre) e il rilascio di oltre 100 mila autorizzazioni in 6.232 comuni italiani, per raggiungere con FTTH un totale di circa 6,4 milioni di Unità Immobiliari (appartamenti, uffici, aziende, sedi della Pubblica Amministrazione).