A breve potrete usare il vostro avatar per le videochiamate su Instagram o Messenger

Gli avatar 3D (ecco come crearli su Instagram) sono per Meta una delle funzioni chiave spingerci verso il metaverso (sì, esiste ancora), e nell'ultimo anno si è particolarmente impegnata per svilupparli e diffonderli nelle proprie app social.

Ieri la società di Mark Zuckerberg ha presentato una serie di novità riguardanti questa funzione. Su tutte, la possibilità di utilizzare il vostro avatar anche nelle videochiamate in Messenger e Instagram, ma potrete anche usarlo come sticker animato in tutte le app della piattaforma e a breve arriveranno nuovi stili nell'Avatar Store!

Gli avatar nelle videochiamate sembrano grossomodo gli avatar Memoji di Apple nelle chiamate FaceTime: seguono le vostre espressioni del viso e i movimenti della bocca, e se non vi piacete nella vostra versione "avatarizzata", potete trasformarvi in un animale come un gatto, un cane, un gufo e un lama.

La funzione è in via di distribuzione in Instagram e Messenger, su Android e iOS.